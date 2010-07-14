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    14 июля 2010

    Корпус Thermaltake ARMOR A60 с технологией упрощенной горячей замены жестких дисков:

    22:09

    Lian Li EX-10Q: алюминиевые корпуса для внешних накопителей с интерфейсом USB 3.0 :

    22:05

    Планшет Xplore iX104C4HD выдерживает падения с двухметровой высоты:

    21:07

    Новый iPod touch не будет похож на iPhone 4:

    20:43

    Сплав zamac применен в «глубоководных» флэшках LaCie XtremKey:

    19:19

    Mach Xtreme Technology представила быстрые SSD MX JET PRO объемом от 64 до 256 ГБ:

    17:47

    Seagate выпустила «бездисковое» хранилище BlackArmor NAS 400:

    17:24

    Microsoft: вышла первая официальная бета-версия пакета обновления 1 (SP1) для Windows 7 и Windows Server 2008 R2:

    15:30

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.3 Build 20516 Beta:

    15:05

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.00:

    14:40

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.1.0.789:

    14:15

    Интернет и сети: Google Toolbar v.6.5.708.1000:

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.10:

    13:25

    Lexar Data Transfer Kit — программно-аппаратный комплекс для легкой миграции с HDD на SSD:

    13:21

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.5.00 Build 046:

    13:00

    Медиаплееры: WinAmp v.5.581 Build 2985:

    12:35

    Новые нетбуки Samsung N210 Plus и N220 Plus поддерживают Bluetooth 3.0:

    12:29

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.41:

    12:10

    1Password 3.2.5 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    11:59

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.41:

    11:45

    Consumer Reports не рекомендует покупать iPhone 4 из-за проблем со связью:

    11:38

    Запись: BurnAware v.3.01:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.7.1.55:

    10:55

    Процессоры Intel Sandy Bridge: первые модели:

    10:55

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.9:

    10:30

    Toshiba представила внешние жесткие диски семейства Canvio для пользователей компьютеров Mac:

    10:22

    Диагностика: System Spec v.2.76:

    10:05

    Тайвань — родина 90% моноблочных ПК:

    09:49

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.81:

    09:40

    Pearl LMX-5005 — недорогая лазерная игровая мышь:

    09:29

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.3.3.2:

    09:15

    Galaxy представила вариант видеокарты GeForce GTX 460 со съемным вентилятором:

    08:56

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    08:50

    Моноблочный ПК HP TouchSmart 300-1125 на платформе AMD появился в продаже в Европе:

    08:32

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июля):

    08:00

    OCZ Technology выпускает наборы модулей памяти DDR3-2133 МГц объемом 8 и 12 ГБ:

    08:00

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