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    8 июля 2010

    Apple обновила драйверы принтеров для Snow Leopard:

    23:57

    Butler — утилита для запуска приложений Mac OS X:

    23:46

    NTFS-3G для Mac OS X позволяет записывать данные на диски NTFS:

    22:211

    С будущего iPod touch можно будет совершить видеозвонок на iPhone 4:

    20:10

    Enermax комплектует корпуса Volcanus яркими вентиляторами Apollish Vegas:

    17:00

    Super Talent анонсирует выпуск двухканальных и трехканальных наборов модулей памяти DDR3-2000 МГц:

    15:25

    Canon удалось исправить ошибку видеосъемки в камерах EOS-1D Mark IV и EOS 550D:

    14:55

    Buffalo увеличивает объем SSD с интерфейсом PATA до 256 ГБ:

    14:10

    Enermax расширяет серию БП MODU87+ моделями мощностью 800 и 900 Вт:

    14:00

    Медиаплееры: 1by1 v.1.70:

    12:40

    Стартовали продажи ноутбука HP Pavilion dm1z на платформе AMD Nile:

    12:36

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.10.1036:

    12:05

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.5 Build 347:

    11:30

    Cydle готовит планшетный компьютер под управлением ОС Android:

    11:20

    Конвертеры: EncodeHD v.1.2.209.0:

    10:55

    Acer Aspire One D255 — нетбук с процессором Intel Atom N550:

    10:25

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4400.16:

    10:20

    Casio выпустила принтер, предназначенный исключительно для печати на оптических носителях:

    09:54

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.5.0707:

    09:451

    ASML может стать основным поставщиком литографических сканеров для Intel :

    09:34

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.0 Build 1000:

    09:10

    Century LCD-10000U — 10-дюймовый монитор, подключаемый по USB, поступает в продажу:

    09:01

    Большой заказ NVIDIA на производство новых GPU может привести к дефициту видеокарт AMD:

    08:41

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    08:35

    Снимки серийного белого iPhone 4 уже попали в Сеть :

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июля):

    08:00

    Palit выпустит разогнанный вариант 3D-карты GeForce GTX 460 с 1 ГБ памяти:

    08:00

    Paragon Hard Disk Manager 2010 для корпоративных клиентов:

    05:52

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