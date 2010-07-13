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    13 июля 2010

    Carbon Copy Cloner 3.3.3 для Mac — утилита для клонирования дисков и резервирования данных:

    23:12

    До прекращения поддержки Dr.Web версии 4.44 осталось полгода:

    17:49

    Файловые обменники: Ares Galaxy v.2.1.6:

    14:40

    Дисплеи OLED станут основным направлением развития отрасли на ближайшие десять лет:

    14:29

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.9.4:

    14:15

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1685:

    13:50

    Applied Materials предлагает оборудование для выпуска 3D-микросхем с применением технологии TSV:

    13:25

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2395 Beta:

    13:25

    Редакторы: RJ TextEd v.6.52:

    13:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.07.12:

    12:35

    Утилиты: Capture .NET v.10.8.3845:

    12:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2604:

    11:45

    Intel не планирует отказываться от марки Celeron в 2011 году:

    11:20

    Утилиты: Parted Magic v.5.0:

    11:20

    Электронная книга iRiver Story получила поддержку беспроводной связи Wi-Fi:

    10:55

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.5:

    10:55

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.7 Build 91 Beta:

    10:30

    Onkyo выпустила специальную версию нетбука С4, предназначенную для детей:

    10:22

    Утилиты: AceMoney v.4.2.1:

    10:05

    AOpen XC Mini MP57-D — настольный мини-ПК на платформе Intel Calpella:

    09:48

    Софт для сотовых: Floola v.5.8.0:

    09:40

    Novo Coloured Glaze — полупрозрачный неттоп на базе NVIDIA ION:

    09:36

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.34:

    09:15

    Gateway анонсировала выпуск серии ультратонких ноутбуков NS:

    08:54

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    SyncMaster FX2490HD — монитор Samsung со светодиодной подсветкой и встроенным TV-тюнером:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 июля):

    08:00

    Графический процессор 3D-карты Palit GTX 460 1GB Sonic Platinum работает на частоте 800 МГц:

    08:00

    SiliconBlue начинает поставки самой маленькой в мире микросхемы FPGA для мобильных устройств: Масса mobileFPGA iCE65L01 равна 11,5 мг, площадь основания — 6,25 мм2

    07:00

    PenReader 9.0 распознает рукописный текст на 30 языках:

    01:02

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