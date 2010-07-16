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    16 июля 2010

    Pandigital Personal Photo Scanner/Converter сканирует фотографии без участия ПК:

    23:25

    Getac перевела защищенный трансформируемый лэптоп V100 на платформу Intel Calpella:

    19:36

    Sharp начинает продажи оптических носителей BDXL:

    18:24

    I-O Data представила сенсорный монитор диагональю 10 дюймов, подключаемый по шине USB:

    17:14

    HP отменила планшет под управлением ОС Android, в разработке – планшетный ПК на ОС webOS:

    16:51

    Утилиты: SUMo v.2.8.2:

    14:15

    Мультимедиа: Reaper v.3.651:

    13:50

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.7.6.1586:

    13:25

    Утилиты: SniffPass v.1.11:

    13:00

    Интернет и сети: The Dude v.4.0 Beta 2:

    12:35

    Во второй половине года память типа DDR3 продолжит дешеветь:

    12:31

    Обновление Навител Навигатор 3.5.0.838 для Android-смартфонов:

    12:27

    Разогнанные 3D-карты GIGABYTE серии GTX 460 оснащены альтернативной системой охлаждения : GIGABYTE оснастила разогнанные 3D-карты серии GTX 460 системой охлаждения собственной разработки

    12:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.07.15):

    12:10

    У IDT готовы первые в мире микросхемы синхронизации для PCI Express Gen3:

    11:50

    Общение в сети: Xfire v.1.127:

    11:45

    Кодеки: x264 Video Codec r1673:

    11:20

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.5.2566:

    10:55

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.0.0.1:

    10:30

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.28:

    10:05

    Рекомендованные профессионалам мониторы Acer серии B поступили в продажу в Европе:

    10:00

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.30:

    09:40

    Imo Monster — компактный сенсорный дисплей с питанием по шине USB:

    09:18

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    09:15

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:50

    До конца года Acer выпустит два планшетных компьютера:

    08:49

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    08:25

    Семейство внешних жестких дисков Apricorn Aegis Bio с поддержкой аппаратного шифрования пополнилось новой моделью:

    08:22

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июля):

    08:00

    ESET увеличивает быстродействие NOD32:

    07:14

    Для AMD квартал тоже оказался успешным, особенно в мобильном сегменте:

    07:00

    «Код Безопасности» выпускает новую версию vGate:

    06:59

    HP Large Format Photo Negative для профессиональной художественной фотопечати:

    05:26

    Toshiba начинает строительство фабрики по выпуску флэш-памяти по нормам менее 20 нм: Toshiba и SanDisk создали совместное предприятие, начато строительство Fab 5 в Японии

    01:30

    Возврат к оптическим датчикам в игровых мышках ZOWIE GEAR HeatoN's EC:

    00:30

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