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    1 июля 2010

    Corsair выпускает сверхскоростные одноранговые модули памяти DIMM DDR3 PC3-21000:

    19:07

    Fujitsu начинает продажи трансформируемого ноутбука Lifebook TH700:

    14:32

    EMTEC представила защищенные жесткие диски серии P200:

    13:54

    Fujitsu Tamatebako — флэш-накопитель с функцией самоуничтожения данных:

    13:36

    ПО версии 3.3: расширение возможностей QNAP Turbo NAS:

    13:09

    Восстановление данных: Encopy v.4.72:

    13:00

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.10.5 (Updated):

    12:35

    Buffalo представила серию «флэшек» с предустановленным антивирусом:

    12:15

    Кодеки: x264 Video Codec r1659:

    12:10

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.06:

    11:45

    Чистильщики: System Cleaner v.5.91c:

    11:20

    ASUS готовит к выпуску нетбуки Eee PC 1015PD и 1015PED:

    11:00

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.26.5021:

    10:55

    Файловые обменники: BitComet v.1.22:

    10:30

    ProLite E2271HDS — новый тонкий монитор iiyama со светодиодной подсветкой:

    10:23

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.87:

    10:05

    EPIA-M840 — новая материнская плата VIA типоразмера Mini-ITX:

    09:42

    Утилиты: SkinStudio v.7.1:

    09:40

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.55:

    09:15

    Seagate представила внешний жесткий диск объемом 3 ТБ:

    09:05

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.6.8:

    08:50

    MSI Wind Box DE520 и DC520 — малогабаритные ПК с процессором Intel Pentium E5400:

    08:37

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июля):

    08:00

    Флэш-память типа NAND в июле подорожает, уверены аналитики DRAMeXchange:

    08:00

    Exemode разработала гибрид цифровой фоторамки и планшета:

    07:50

    Microchip выпускает флэш-память с очень малым энергопотреблением для планшетных компьютеров и HDD:

    07:00

    SearchInform ReportCenter: отчеты по информационной безопасности:

    02:17

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