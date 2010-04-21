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    21 апреля 2010

    Zalman выпускает две версии охлаждающей подставки для ноутбуков NC3000:

    22:05

    У Micron готовы чипы памяти LPDDR2 плотностью 2 Гбит для смартфонов и смартбуков:

    22:01

    Опубликованы спецификации системной платы ECS A880GM-A2 на чипсете AMD 880G:

    19:30

    Manzana Loyalty 2010: больше возможностей управления потребительским поведением:

    17:52

    Mandriva выпускает новые продукты для образовательных учреждений:

    16:59

    Paragon Software выходит на рынок Польши:

    16:19

    Интернет и сети: MDaemon v.11.0.1:

    15:55

    Графика: K-3D v.0.8.0.1:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.7.0.96:

    15:05

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1647:

    14:40

    Запись: FinalBurner Free v.2.20.0.187:

    14:15

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0 RC2:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2573:

    13:25

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.46:

    13:00

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.51:

    12:35

    Общение в сети: Xfire v.1.124:

    12:10

    Названа цена и дата начала продаж корпуса для игровых ПК NZXT Vulcan:

    11:55

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.1 Final:

    11:45

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.60:

    11:20

    Партнером AMD по выпуску графических процессоров нового поколения станет GlobalFoundries:

    11:14

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2119 Beta:

    10:55

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.60 Build 323:

    10:30

    Запись: VSO Inspector v.2.1.0.1:

    10:05

    Драйверы для камер Suyin под Windows Seven:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:15

    PowerColor существенно «разгоняет» 3D-карту PCS++ HD5870 в заводских условиях:

    09:00

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0408.1:

    08:50

    Что принесла игровому ноутбуку Maingear eX-L 15 модернизация?:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 апреля):

    08:00

    Названы цены и срок выхода камер Panasonic LUMIX G2 и G10:

    08:00

    ESET NOD32 перевели на казахский язык:

    00:56

    BitDefender предупреждает: троян маскируется под расширение для Google Chrome:

    00:15

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