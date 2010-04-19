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    19 апреля 2010

    Corsair выпускает быстрые и долговечные USB-накопители Flash Survivor GTR:

    23:10

    USB-накопитель KINGMAX PD-02 имеет выдвижную конструкцию:

    21:47

    Samsung начинает выпуск флэш-памяти MLC NAND по нормам «20-нанометрового класса»:

    21:30

    Моноблочная беспроводная акустическая система Creative ZiiSound D5:

    18:27

    Paragon представляет в России электронные словари Langenscheidt и Berlitz:

    17:51

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1t:

    16:45

    Утилиты: Driver Genius Professional v.9.0.0.189:

    16:20

    Медиаплееры: MPlayer (2010-04-16):

    15:55

    В мае Sharp начнет продажи MID NetWalker PC-T1:

    15:33

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 141:

    15:05

    Мультимедиа: aTunes v.2.0.0:

    14:40

    Утилиты: GoodSync v.8.2.2.2:

    14:15

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.3.22:

    13:50

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.9.0:

    13:25

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.9.0:

    13:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.04.17:

    12:35

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.07:

    12:10

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1038:

    11:45

    Мониторинг трафика: ISP Monitor v.5.7.5:

    11:20

    Системные платы ASUS Rampage III Extreme и Maximus III Extreme ориентированы на энтузиастов:

    11:05

    Утилиты: DeviceLock v.6.4.1 Build 24986:

    10:55

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.31:

    10:30

    Все цвета радуги в портативных накопителях Verbatim Store 'n' Go:

    10:25

    Настройщики: SetFSB v.2.3.140.102:

    10:05

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 апреля):

    09:15

    Apple обновила микропрограмму iMac 27’’, утилиты MobileMe Backup и Server Admin Tools :

    09:09

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 апреля 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 19 апреля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 апреля 2010 года):

    08:00

    ASUS и Gigabyte уходят в отрыв от MSI и ECS по поставкам системных плат:

    08:00

    Процессор AMD Phenom II X4 960T удалось превратить в Phenom II X6:

    07:30

    Модульная подсистема хранения RED Station предназначена для видеозаписей:

    07:00

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