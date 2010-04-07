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    7 апреля 2010

    iSuppli увеличила предполагаемую стоимость компонентов iPad с $219 до $260:

    23:49

    Новые модели MacBook, MacBook Pro и MacBook Air могут быть выпущены уже в апреле:

    22:44

    Что ECS покажет на мероприятии EMEA ISS, которое пройдет в середине апреля?:

    20:05

    Адаптеры RaidSonic превращают маленькие HDD и SDD в большие :

    18:20

    Huntkey представляет новую линейку блоков питания 80PLUS - JUMPER : Новая схема прямого действия обеспечивает более высокую стабильность и КПД

    17:48

    AMD выпустила самый производительный графический ускоритель для профессионалов — ATI FirePro V8800 : Производительность ATI FirePro V8800 равна 2,6 TeraFLOPS

    14:17

    Lenovo оснащает моноблочный ПК C200 графическим процессором ION:

    13:37

    Графика: HyperSnap-DX v.6.80.01:

    13:25

    Настройщики: Fresh UI v.8.53:

    13:00

    Планшет ICD Gemini во многом превосходит Apple iPad:

    12:44

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.230:

    12:35

    Графика: TwistedBrush v.16.23:

    12:10

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.819:

    11:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.3.0:

    11:20

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.5.1.707:

    10:55

    OCZ Technology представила новое поколение SSD Z-Drive для шины PCI-Express:

    10:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.04.06):

    10:30

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.04.01:

    10:05

    Mitsubishi удалось уменьшить энергопотребление 23-дюймового монитора на 35%:

    09:52

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.07 Build 4544:

    09:40

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 138:

    09:15

    WD VelociRaptor — самые быстрые SATA-винчестеры стали в два раза вместительнее:

    09:08

    Настройщики: SetFSB v.2.3.135.99:

    08:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.36:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 апреля):

    08:00

    Каталог QNAP пополнила пятидисковая модель NAS-сервера TS-559 Pro:

    08:00

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