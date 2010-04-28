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    28 апреля 2010

    В будущем году Intel перейдет к новым процессорным разъемам:

    19:27

    Новое на сайте iXBT.com — карта сайта и функция печати:

    18:18

    Samsung первой объединяет в серийных микросхемах память типа DRAM и PRAM:

    17:30

    ОС Ubuntu 10.04 LTS можно будет загрузить уже завтра:

    16:40

    Защищенный внешний накопитель LaCie Rugged обзавелся портом USB 3.0:

    16:36

    Процессор Intel Atom N455 станет «сердцем» нетбука HP Mini 210:

    15:53

    Модули памяти DDR3 Patriot Viper II Series Sector 5 Edition работают на частоте 2500 МГц:

    14:42

    Sony прекращает поставки флоппи-дисков:

    13:50

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.34.2:

    13:25

    Семейство однокристальных систем Dust Networks на базе ARM Cortex-M3 соответствует спецификации IEEE 802.15.4:

    13:16

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.9 Build 1:

    13:00

    QderoPateo Ouidoo — смартфон на 26-ядерном процессоре, внешне похожий на Palm Pre:

    12:56

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.163:

    12:35

    Кодеки: x264 Video Codec r1564:

    12:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.11 Build 1641:

    11:45

    В NVIDIA считают Intel препятствием на пути графических решений NVIDIA к потребителям:

    11:38

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.7.7.0 Build 0424:

    11:20

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.50:

    10:55

    Intel не оставляет попыток улучшить нетбук для школьников Classmate PC:

    10:40

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    10:30

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    10:05

    Sapphire HD 5970 4G TOXIC претендует на звание самой быстрой 3D-карты в мире:

    09:55

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    09:40

    Toshiba NB305-10F станет одним из первых нетбуков на процессоре Intel Atom N455:

    09:35

    Основой системной платы ASRock 890FX Deluxe3 стал новый чипсет AMD:

    09:15

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:15

    Lexar начинает поставки карт памяти CompactFlash 300x и 600x объёмом 32 ГБ:

    09:10

    Электронную книгу nook научили просматривать web-страницы и играть в шахматы:

    09:00

    Обновление прошивок для BD-приводов Pioneer:

    08:50

    NXP разработала самый маленький 32-разрядный микроконтроллер ARM:

    08:32

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:25

    Водоблок Swiftech MCW80 подходит для большинства графических процессоров:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 апреля):

    08:00

    Карта памяти Eye-Fi Geo X2 предназначена для пользователей Mac:

    08:00

    CyberPower использует процессоры Core i7 в игровых ПК Gamer Xtreme 1064, 1069LQ и 1065LQ:

    01:27

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