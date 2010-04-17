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    17 апреля 2010

    InfoWatch CryptoStorage SOHO сертифицирован под Windows Seven и Windows Vista:

    15:30

    DriverPack Solution 10:

    15:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.4:

    14:40

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.1.3.6:

    14:15

    Графика: TwistedBrush v.16.24:

    13:50

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.4.5.0.27c:

    13:25

    Антивирусы: Protector Plus v.9.1.005:

    13:00

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.48:

    12:35

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.55:

    12:10

    Buffalo HD-PEB1.0TU2-BK — компактный внешний HDD объемом 1 ТБ:

    12:00

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.24.5013:

    11:45

    Nikon готовит к выпуску объектив AF-S 200-400mm f/4G IF-ED VR и три зеркальные камеры?:

    11:43

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 130701:

    11:20

    Merck KGaA и Plastic Logic совместно разработают органические полупроводники нового поколения:

    11:03

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.45:

    10:55

    Интернет и сети: The Dude v.3.6:

    10:30

    Полноразмерная 3D-карта Club 3D HD 5450 Noiseless Edition имеет пассивное охлаждение:

    10:30

    USB-накопитель Transcend JetFlash JetFlash 330 объемом 16 ГБ весит 8,5 г:

    10:15

    Разгон: CPU-Tweaker v.1.5 Beta 4:

    10:05

    Фото дня: планшеты Dell Streak, очень похожие на iPad:

    10:01

    Apple посматривает в сторону AMD: 32-нанометровые процессоры AMD могут стать основой компьютеров Apple

    09:41

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.3.0.0.4:

    09:40

    Запись: Oront Burning Kit v.2.8:

    09:15

    Официальные драйверы ForceWare v.197.45 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 апреля):

    08:00

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