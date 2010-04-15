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    15 апреля 2010

    Обновление Security Update 2010-003 устраняет уязвимости в Mac OS X Leopard и Snow Leopard:

    23:58

    MacBook Pro Software Update 1.3 улучшает работу графической подсистемы новых ноутбуков Apple:

    23:28

    ESET: статистика вредоносного ПО в марте:

    16:43

    Блоки питания Thermaltake Toughpower Grand с высоким КПД предназначены для мощных игровых ПК:

    14:45

    Восстановление данных: Recuva v.1.37.488:

    14:15

    BenQ открывает серию мониторов со светодиодной подсветкой пятью моделями :

    14:07

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.2.0.50:

    13:50

    Утилиты: Process Monitor v.2.9:

    13:25

    Названы самые желанные объективы Nikon; «портретник» 85 мм f/1,4G VR AF-S ждать осталось недолго:

    13:15

    CD/DVD: Virtual CD v.10.1.0.6:

    13:00

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.7.2.1492:

    12:35

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.5.3.1:

    12:10

    Ноутбук Toshiba Tecra M11 с 14-дюймовым дисплеем построен на платформе Intel Calpella:

    12:08

    Утилиты: PicPick v.2.2.7:

    11:45

    Kama Connect Plus — универсальное средство для подключения накопителей к порту USB :

    11:31

    Графика: Picasa v.3.6 Build 105.61:

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.07 Build 4559:

    10:55

    TSMC будет разрабатывать техпроцессы, рассчитанные на нормы менее 14 нм:

    10:38

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.82.5:

    10:30

    Диагностика: Real Temp v.3.58.2 Beta:

    10:05

    Настройщики: SetFSB v.2.3.136.100:

    09:40

    Производство 32-нм процессоров Intel на архитектуре Sandy Bridge намечено на конец года:

    09:30

    Диагностика: SIV 4.07:

    09:15

    Корпус Chieftec CH-09B-B-OP вмещает до десяти накопителей:

    09:00

    Обновление драйверов для контроллеров 1934:

    08:50

    Водоблоки Inno3D Black Freezer предназначены для 3D-карт GeForce 400:

    08:30

    Разгон: Turbo Boost Technology Driver v.1.1.0.1005:

    08:25

    Подставка Spire PacificBreeze III позволит отдохнуть штатной системе охлаждения ноутбука:

    08:23

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 апреля):

    08:00

    Контроллер JMicron JMF612 стал основой для семейства скоростных SSD Patriot Zephyr:

    07:54

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