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    6 апреля 2010

    Winbond выпускает меньше памяти для графических решений, чем хотелось бы Elpida:

    20:08

    Corsair выпускает наборы модулей памяти DDR3-1600 семейства Dominator объёмом 16 и 24 ГБ:

    16:35

    Mitsubishi Electric: программа видеонаблюдения для создания гибридных и сетевых видеосистем:

    16:17

    Paragon Software увеличивает скорость работы NTFS в среде Mac:

    15:52

    Перед фотокамерами «засветилась» системная плата ASUS M4A88TD-V EVO/USB3:

    14:43

    Опубликованы полные технические характеристики Интернет-планшета HP Slate:

    14:30

    A-DATA представила низковольтные модули памяти для серверов на процессорах Intel Westmere-EP: Модули памяти A-DATA с пониженным энергопотреблением предназначены для серверов на новых процессорах Intel

    13:58

    Общемировой объем продаж микросхем за год вырос на 56%:

    13:35

    Один лучше другого: корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream с ШИМ:

    13:30

    Летом этого года Samsung и Lenovo выпустят нетбуки на платформе VIA:

    13:21

    Mandriva Linux 2010 Powerpack :

    12:35

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.8.6.84:

    12:10

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.18.185:

    11:45

    Безопасность: WinLock v.5.1:

    11:20

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.6.1:

    10:55

    iPad: первые впечатления пользователей и специалистов:

    10:54

    Запись: BurnAware v.2.4.5:

    10:30

    Утилиты: PicPick v.2.2.6:

    10:05

    Системная плата ASRock 880G Extreme3 оснащена портами SATA и USB нового поколения:

    09:53

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 365 Beta:

    09:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 06\04\2010:

    09:15

    PQI начинает поставки миниатюрных внешних HDD с интерфейсом USB 3.0 :

    08:57

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 06/04/2010:

    08:50

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 апреля):

    08:00

    Новый формат BDXL позволит увеличить ёмкость дисков Blu-ray до 128 ГБ:

    08:001

    Apple в четверг продемонстрирует iPhone OS 4:

    07:21

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