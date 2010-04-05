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    5 апреля 2010

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1125:

    18:00

    Настройщики: Throttle v.6.4.5.2010:

    17:35

    Настройщики: SuperRam v.6.4.5.2010:

    17:10

    Настройщики: PCMedik v.6.4.5.2010:

    16:45

    Настройщики: PCBoost v.4.4.5.2010:

    16:20

    Манипулятор «3-в-1» MOSdigi Professional DM965:

    16:19

    Настройщики: GameGain v.2.4.5.2010:

    15:55

    Buffalo выпускает твердотельные накопители SHD-NSU2 объёмом от 32 до 256 ГБ:

    15:45

    Мультимедиа: Soundbase 2010.04.03:

    15:30

    Семидисковый NAS-сервер Thecus N7700+ готов к передаче данных по сети со скоростью 10 Гбит/с:

    15:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.18 Build 87:

    15:05

    Чистильщики: Baku v.4.1.3746:

    14:40

    Утилиты: GoodSync v.8.2.0.0:

    14:15

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.6.3:

    13:50

    Файловые обменники: µTorrent v.2.1 Build 18888 Alpha:

    13:25

    Ассортимент Leadtek пополнился «игровым сетевым адаптером» WinFast Killer Xeno Pro:

    13:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 137:

    13:00

    Компания BIOSTAR рассказала о системной плате TA890FXE на еще не выпущенном чипсете AMD 890FX:

    12:45

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.4:

    12:35

    Антивирусы: The Cleaner v.7.2.0.3510:

    12:10

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.04.03:

    11:45

    AMD первой обеспечила поддержку OpenGL 4.0 и 3.3 «сверху донизу» на платформах Windows и Linux: Драйверы OpenGL доступны для 3D-карт ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL.

    11:30

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.48:

    11:20

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    10:55

    MSI GT660 — ноутбук для любителей хорошего звука:

    10:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    10:30

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    10:05

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 апреля):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 марта по 4 апреля 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 марта по 4 апреля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 марта по 4 апреля 2010 года):

    08:00

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