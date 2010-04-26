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    26 апреля 2010

    Разработка 3M не даст карте памяти CompactFlash покинуть свое место:

    23:28

    AIS использует Atom в планшетном ПК для военных: Устройство защищено от механических воздействий, пыли, высокой температуры и влажности

    21:54

    Новые модули памяти Crucial объемом 8 ГБ оптимизированы для blade-серверов:

    21:03

    AMD пополняет новое поколение 3D-карт для профессионального применения ATI FirePro: Карты ATI FirePro поддерживают технологии ATI Eyefinity, Microsoft DirectX 11, OpenGL 4.0 и OpenCL

    19:47

    Софт для сотовых: Floola v.5.7.0:

    19:15

    Утилиты: PicPick v.2.2.8:

    18:50

    Утилиты: True Launch Bar v.4.48.1 Beta:

    18:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.11:

    18:00

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.1 Build 19248:

    17:35

    Утилиты: GoodSync v.8.2.3.5:

    17:10

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.5.11:

    16:45

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.1.2101:

    16:20

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.5 Build 97:

    15:55

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2010 v.2.1.0:

    15:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.5:

    15:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.84:

    14:40

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.6.1:

    14:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.04.25:

    13:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 141:

    13:25

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.6:

    13:00

    Чистильщики: WashAndGo v.12.i:

    12:35

    Опубликованы скриншоты Microsoft Office for Mac 2011:

    12:23

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 26/04/2010:

    12:10

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 26\04\2010:

    11:45

    Графика: XnView v.1.97.3:

    11:20

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2123 Beta:

    10:55

    У AMD готовы новые платформы для встраиваемых систем: В состав платформ вошли чипсеты, графические процессоры и x86-совместимые CPU

    10:50

    Настройщики: SetFSB v.2.3.140.103:

    10:30

    Si Touch предлагает миниатюрную беспроводную клавиатуру с тачпэдом:

    10:16

    Утилиты: AsusUpdate v.7.18.03:

    10:051

    Завтра S3 Graphics покажет 3D-карту Chrome eH1:

    09:59

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:40

    Процессоры Intel Atom с поддержкой памяти DDR3 выйдут в июне:

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 апреля):

    09:15

    К iPad можно подключить USB-клавиатуру или гарнитуру:

    08:58

    Samsung оснащает внешний HDD STORY Station интерфейсом USB 3.0:

    08:55

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 апреля 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 апреля 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 апреля 2010 года):

    08:00

    В Китае семидюймовый Интернет-планшет с ОС Android можно купить за $100:

    07:00

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