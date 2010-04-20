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    20 апреля 2010

    OCZ включает модули памяти DDR3 объёмом 4 ГБ в состав двухканальных наборов:

    22:35

    Несмотря на малую высоту, процессорный кулер Cooler Master Vortex Plus получил четыре тепловые трубки:

    22:00

    NEC оснащает моноблочный ПК 3D-экраном:

    19:56

    Во втором полугодии Socle Technology представит однокристальную платформу для планшетных ПК:

    19:21

    22-дюймовые мониторы с поддержкой Full HD пополнили ассортимент iiyama :

    17:15

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.9 Build 1295:

    16:45

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.84.382:

    16:20

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.52:

    15:55

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.6.0.401:

    15:30

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.30:

    15:05

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.10 Build 785:

    14:40

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.2.703:

    14:15

    Кодеки: x264 Video Codec r1542:

    13:50

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.8.6.86:

    13:25

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.814a2810:

    13:00

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.3.0 Build 871:

    12:35

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 380 Beta:

    12:10

    Фото дня: планшет HP Slate:

    11:50

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.375.9 Beta:

    11:45

    Утилиты: RegScanner v.1.82:

    11:20

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 20/04/2010:

    10:55

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 20\04\2010:

    10:30

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.2:

    10:05

    «Двухпалубный» корпус AeroCool Cube Qx-2000 ориентирован на компьютерных энтузиастов:

    10:00

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.1:

    09:40

    Altera анонсирует выпуск 28-нанометровых FPGA Stratix V:

    09:30

    Файловые обменники: FrostWire v.4.20.5:

    09:15

    AMD предоставила ключевым партнерам образцы APU Llano:

    09:00

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    08:50

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 апреля):

    08:00

    Новая микросхема Chrontel позволит оснащать нетбуки выходом HDMI:

    08:00

    Intel выпустила процессоры Core i5 680 и Pentium E5500 :

    07:00

    Новый iPhone попал в руки журналистов:

    02:10

    Нетбук Acer Aspire One 521 получит процессор AMD Geneva:

    00:30

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