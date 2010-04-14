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    14 апреля 2010

    Стив Джобс рассказал, почему в MacBook Pro 13’’ остался Core 2 Duo:

    23:07

    Apple может отложить выпуск Mac OS X 10.7, сосредоточившись на iPhone OS 4:

    22:42

    Paragon Домашний Эксперт 2010: для оптимизации и защиты ПК :

    18:24

    Утилиты: doPDF v.7.1.332:

    15:55

    Интернет и сети: Total Network Inventory v.1.6.8:

    15:30

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.5.01:

    15:05

    Мобильные телефоны Microsoft KIN ориентированы на тех, кто любит общение:

    14:45

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.11:

    14:40

    Популярность электрокниг привела к многократному росту производства «электронной бумаги»:

    14:29

    Медиаплееры: Miro v.3.0.1:

    14:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.2:

    13:50

    Безопасность: Windows 7 & Vista Firewall Control v.3.5:

    13:25

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.0.0:

    13:00

    NVIDIA: чипсет 320M разработан специально для Apple:

    12:59

    Диагностика: SmartDoctor v.5.57:

    12:35

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.6.0.634:

    12:10

    Новое на iXBT и предложение о сотрудничестве:

    11:50

    Утилиты: UnHackMe v.5.8 Build 344:

    11:45

    Корпус для игровых ПК Aerocool CyborgX появляется в европейской рознице:

    11:21

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.2.695:

    11:20

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.05:

    10:55

    Внешний винчестер Transcend StoreJet 25D3 получил интерфейс USB 3.0:

    10:32

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.6:

    10:30

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.6.1.81:

    10:05

    Итоги Intel в первом квартале: процессоры подорожали, доход вырос, но продажи Atom катятся вниз:

    10:00

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1481:

    09:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:15

    Опубликованы технические характеристики неттопа ASUS EeeBox EB1007:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Hanvon оснащает CULV-планшет сенсорным экраном с поддержкой мультитач:

    08:30

    Обновление драйверов для HD Audio IDT:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 апреля):

    08:00

    CMS Products доводит объём портативных винчестеров ABSplus до 1 ТБ:

    07:55

    Apple представила новые MacBook Pro с процессорами i5 и i7 и временем работы от батареи в 10 часов:

    01:28

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