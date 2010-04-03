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    3 апреля 2010

    Файловые обменники: StrongDC++ v.2.41:

    15:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.2:

    14:40

    Утилиты: Capture .NET v.10.6.3745:

    14:15

    3D-карты ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition в исполнении MSI, HIS, PowerColor, XFX, Club 3D и Sapphire:

    14:00

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.45:

    13:50

    Запись: FinalBurner Free v.2.19.0.223:

    13:25

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.0.2015:

    13:00

    Настройщики: Ace Utilities v.5.2.1 Build 470 Final:

    12:35

    Технические данные быстрых винчестеров Western Digital VelociRaptor нового поколения:

    12:20

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.35.1002:

    12:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.82.4:

    11:45

    Intel повременит с выпуском новых процессоров для ультратонких ноутбуков:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.3.0.2:

    11:20

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.0:

    10:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.800a2779:

    10:30

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.35.6:

    10:05

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.366.2 Beta:

    09:40

    EVGA удалось достичь рекордно низких температур видеокарт серии GeForce GTX 400:

    09:30

    Утилиты: Foxit Reader v.3.2.1 Build 0401:

    09:15

    Низкопрофильный процессорный кулер Thermaltake SlimX3 разработан для НТРС:

    09:00

    Утилиты: Face-Wizard v.B10.0401.1:

    08:50

    Утилиты: ASUS Fan Expert v.1.00.11:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 апреля):

    08:00

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