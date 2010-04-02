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    2 апреля 2010

    Линейка корпусных вентиляторов Noiseblocker пополнилась двумя моделями типоразмера 120 мм:

    21:10

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.9:

    15:55

    12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России:

    15:39

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:30

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.7:

    15:05

    Утилиты: ClickyMouse v.7.4.5:

    14:40

    Apple выпустила обновления ПО для работы с беспроводными сетями:

    14:17

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.4.6:

    14:15

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.4.5:

    13:50

    Утилиты: FileTypesMan v.1.57:

    13:25

    Редакторы: AkelPad v.4.4.3:

    13:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.03.31:

    12:35

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.12 RC5:

    12:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.50:

    11:45

    Мультимедиа: Konvertor v.4.01:

    11:20

    Блок питания Xilence XQ 1200W соответствует требованиям рейтинга 80 PLUS Gold:

    11:00

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.721:

    10:55

    Barebone-система Shuttle SG41J1 стала основой для трёх мини-ПК серии J1 4100:

    10:35

    Утилиты: StatWin v.8.1:

    10:30

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.2:

    10:05

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    09:40

    Объём USB-накопителей Transcend JetFlash 500 с выдвижным разъёмом достигает 32 ГБ:

    09:35

    3D-карта ASUS ROG MATRIX 5870: больше памяти, выше частота GPU и простор для разгона:

    09:30

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.18:

    09:15

    Баланс между AMD и Intel на рынке микропроцессоров остается неизменным:

    09:00

    Утилиты: AsusUpdate v.7.18.02:

    08:50

    23-дюймовый «зеленый» монитор AS231WM пополнил семейство NEC AccuSync:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 апреля):

    08:00

    MSI готовит к выпуску низкопрофильную 3D-карту N220GT-MD1GL/D3:

    08:00

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