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    16 апреля 2010

    Корпус Chieftec CH-08B-B-OP предусматривает установку шести вентиляторов:

    18:44

    MSI снова объединит разработки Intel и Lucidlogix:

    15:36

    Интерфейс Light Peak появится в серийных продуктах в будущем году:

    15:15

    Поставки готовых ПК за квартал выросли на 27%, подсчитали аналитики Gartner:

    14:07

    USB-накопители Buffalo SHD-LVS-BK комплектуются ПО, повышающим скорость:

    13:00

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.8.4:

    13:00

    Двухъядерный процессор Intel Atom для нетбуков выйдет в этом квартале:

    12:39

    Мультимедиа: Soundbase 2010.04.15:

    12:35

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.12 Build 4586:

    12:10

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.196:

    11:45

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.87:

    11:20

    AMD отрапортовала о рекордном доходе в первом квартале:

    11:00

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.04:

    10:55

    Архиваторы: 7-Zip v.9.13 Beta:

    10:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.4.0:

    10:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.11.5:

    09:40

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.13:

    09:15

    IDF 2010: галерея MID на процессорах Atom:

    09:00

    Обновление прошивок для SSD-дисков OCZ:

    08:50

    Lian Li представила паукообразный испытательный стенд PITSTOP PC-T1:

    08:42

    Toshiba представила винчестер объемом 200 ГБ для автомобилей:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:25

    Твердотельные накопители Buffalo SHD-NHPU2 оснащены интерфейсами PATA и USB 2.0:

    08:18

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 апреля):

    08:00

    ASUS использует в ноутбуке PL30JT-RO030X платформу Intel Calpella и технологию NVIDIA Optimus:

    08:00

    Intel планирует сделать процессор Intel Atom частью однокристальной системы Tunnel Creek:

    07:00

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