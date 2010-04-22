  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 апреля 2010

    FRUCT: назван победитель конкурса программ:

    23:53

    Мощность блока питания SilverStone ST45SF типоразмера SFX достигает 450 Вт:

    23:10

    Компактный корпус Lian Li PC-Q08 поддерживает установку полноразмерной 3D-карты:

    22:30

    Конкурс статей о Maemo: презентация работ и голосование читателей:

    21:47

    VIA представляет 64-разрядные процессоры для встраиваемых систем Nano E:

    20:30

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.4.3:

    14:40

    Резервное копирование: JaBack v.8.39:

    14:15

    Настройщики: Ace Utilities v.5.2.1 Build 471:

    13:50

    Графика: Canon RAW Codec v.1.7.0:

    13:25

    Утилиты: True Launch Bar v.4.48 Beta:

    13:00

    Массового распространения SSD придется еще подождать, считают в A-Data:

    12:49

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 8232:

    12:35

    Системная плата ASRock 890GX Extreme3 позволяет разблокировать ядра процессоров Phenom II X4:

    12:31

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.04.21):

    12:10

    Elpida завершила разработку чипов памяти DDR3 SDRAM плотностью 4 Гбит: Повышение плотности позволило уменьшить энергопотребление на 30%

    12:09

    Чистильщики: Baku v.4.1.3762:

    11:45

    Разработка Bluetooth 4.0 вышла на финишную прямую, первые продукты могут выйти в этом году :

    11:43

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.07 Build 4564:

    11:20

    ASMedia сбивает цену на контроллеры USB 3.0, рассчитывая захватить половину мирового рынка:

    11:10

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.7.0.260:

    10:55

    Безопасность: HijackThis v.2.0.4:

    10:30

    Общение в сети: AIM v.7.3 Beta 1:

    10:05

    E Ink продолжает совершенствовать технологию «электронной бумаги»:

    10:00

    Диагностика: PC Wizard 2010 v.1.94:

    09:40

    HP обновляет модельный ряд настольных ПК моноблочной компоновки:

    09:30

    Диагностика: Hmonitor v.4.5.1.1:

    09:15

    Paradigm Shift оснащает электрокнигу EER-051D пятидюймовым цветным экраном:

    09:00

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:50

    Packard Bell анонсирует три модели ноутбуков EasyNote M:

    08:30

    Драйверы для камер Lite-On:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 апреля):

    08:00

    Внутри корпуса для ПК Lian Li PC-Q06 нет места для системной платы:

    08:00

    Седьмая конференция FRUCT в России:

    00:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018