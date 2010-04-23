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    23 апреля 2010

    Apple выпустила iPhone OS 4 Beta 2 :

    22:51

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 3.2:

    21:52

    LG Display уходит в отрыв от других производителей ЖК-панелей для ноутбуков:

    21:52

    USB-накопители ATP Electronics рассчитаны на размещение внутри корпуса системы:

    15:20

    Проигрыватель Sarotech abigs T2 может играть роль сетевого хранилища данных:

    14:36

    VIA начнет выпуск контроллеров USB 3.0 в четвертом квартале:

    14:09

    Резервное копирование: GRBackPro v.7.0.13:

    13:50

    Основой семидюймового планшета Dell Looking Glass стала платформа Tegra 2:

    13:46

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:25

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.8.5:

    13:00

    Безопасность: Spyware Doctor v.7.0.0.545:

    12:35

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.44:

    12:10

    iXBT TV: Видеообзор фотоаппарата Lumix DMC-TZ10 с GPS: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    12:00

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.10.0.1086:

    11:45

    Мультимедиа: Soundbase 2010.04.22:

    11:20

    Дефрагментаторы: Diskeeper 2010 v.14.0 Build 903.0:

    10:55

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.6:

    10:30

    VIA ARTiGO A1100 — почти все, что нужно для самостоятельной сборки очень маленького ПК:

    10:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1486:

    10:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.37:

    09:40

    Onkyo DP312 — японский взгляд на неттоп:

    09:30

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    09:15

    NZXT одевает корпус Tempest EVO в зимний камуфляж:

    09:00

    Обновление прошивок для BD-приводов Sony/Nec:

    08:50

    Драйверы для камер Chicony:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 апреля):

    08:00

    Club 3D выпускает бесшумную 3D-карту Radeon HD 5550 Noiseless Edition:

    08:00

    Перенос Symbian^3 — усиление MeeGo?:

    00:00

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