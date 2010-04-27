  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 апреля 2010

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.1.3.9:

    17:35

    Новые тюнеры Behold TV H8 и A8:

    17:19

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.6.39:

    17:10

    Представлен телеобъектив AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II:

    17:00

    Восстановление данных: Zero Assumption Recovery v.8.5:

    16:45

    Организация 1394 Trade Association верит в светлое будущее FireWire : Компании Texas Instruments, LSI и PLX Technology рассчитывают на увеличение спроса

    16:35

    Чистильщики: CCleaner v.2.31:

    16:20

    Игры Valve будут работать напрямую с Mac OS X, без трансляторов:

    16:15

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.31:

    15:55

    Мультимедиа: Fresh View v.7.94:

    15:30

    Независимый разработчик продемонстрировал синхронизацию iPhone по Wi-Fi:

    15:15

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.9:

    15:05

    Разработка Silego Technology помогает снизить энергопотребление модулей памяти : Буферы GreenDDR3 позволят снизить мощность, потребляемую модулями памяти типа DDR3 RDIMM

    14:51

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.04.25):

    14:40

    Системные платы на базе чипсета AMD 880G со встроенной графикой пополнили каталог ECS:

    14:15

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.3.740:

    14:15

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.7 Build 89 Beta:

    13:50

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4.9:

    13:25

    Файловые обменники: FrostWire v.4.20.6:

    13:00

    Новое в конференции iXBT.com — форум «Программы Microsoft: Windows, Office, Server, Windows Live»:

    12:55

    Новое в конференции iXBT.com — форум «Серверы»:

    12:45

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.25.5017:

    12:35

    Мультимедиа: Reaper v.3.451:

    12:10

    Графика: Paint.NET v.3.5.5:

    11:45

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.10.1.362:

    11:20

    AMD представила самую производительную настольную платформу на базе шестиядерных процессоров AMD Phenom II X6 : В состав платформы вошли процессоры AMD Phenom II X6, чипсет AMD 890FX и GPU ATI Radeon HD 5000

    11:151

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.70 Build 337:

    10:55

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.22:

    10:30

    Игровой ноутбук Alienware M17x можно оснастить двумя 3D-картами ATI Mobility Radeon HD 5870:

    10:24

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.6:

    10:05

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:40

    Камера Leica V-Lux 20 — компактный «суперзум» с наценкой за громкое имя:

    09:20

    Обновление прошивок для SSD-дисков Patriot:

    09:15

    В мае модельный ряд MSI пополнит системная плата 870A-G54 на чипсете AMD 870:

    09:00

    Официальные драйверы ForceWare v.197.55 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    Разгон: Turbo Boost Technology Driver v.1.2.0.1002:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 апреля):

    08:00

    Аналитики Jon Peddie Research определили лидера на рынке графических решений для ПК: За год объем поставок вырос на 44%

    07:30

    Детальные характеристики системной платы MSI 890FXA-GD70 для процессоров AMD:

    02:04

    AMP использует флэш-память типа SLC NAND в накопителях типоразмера 2,5 дюйма:

    01:12

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018