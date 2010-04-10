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    10 апреля 2010

    Google Chrome портирован на Nokia N900:

    22:31

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.04.10):

    17:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.04.10:

    17:10

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.268:

    16:45

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.3.0409:

    16:20

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.371.0 Beta:

    15:55

    Графика: K-3D v.0.8.0.0:

    15:30

    Утилиты: Send To Toys v.2.6 Beta:

    15:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:40

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.7.5:

    14:15

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.158:

    13:50

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.9.0.0:

    13:25

    Кодеки: x264 Video Codec r1523:

    13:00

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.31:

    12:35

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.6:

    12:10

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0b:

    11:45

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.19:

    11:20

    Sharkoon оснащает док-станцию портами USB и eSATA:

    11:07

    Утилиты: ASUS Express Gate Installer v.1.51.7.10:

    10:55

    Samsung удерживает лидерство среди производителей мониторов третий год подряд:

    10:38

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:30

    Системная плата ASRock 870 Extreme3 получила интерфейсы SATA 6 Гбит/с и USB 3.0 и шесть слотов расширения:

    10:11

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.87:

    10:05

    OCZ Technology анонсировала выпуск твердотельных накопителей Vertex 2 и Agility 2: SSD типоразмера 2,5 дюйма ориентированы на потребительский рынок

    09:55

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:40

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    09:15

    Компания HTC названа возможным покупателем Palm: Акции Palm выросли за один день на 8%

    09:00

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    08:50

    Каталог Koolance пополнился водоблоками для 3D-карт GeForce GTX 400:

    08:30

    Разгон: Turbo Boost Technology v.1.0.1.1003:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 апреля):

    08:00

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