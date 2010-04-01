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    1 апреля 2010

    Новые тихие вентиляторы Xilence 2CF :

    17:37

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2568:

    15:30

    Редакторы: Jarte v.4.1:

    15:05

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.2:

    14:40

    Интернет и сети: Hamachi v.2.0.2.85:

    14:15

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.4:

    13:50

    Восстановление данных: FileRecoveryAngel v.1.17:

    13:25

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.2.687:

    13:00

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.4.2675:

    12:35

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.9.132:

    12:10

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.6.3:

    11:45

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.4.110:

    11:20

    XFX готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 5970 с 4 ГБ памяти:

    11:15

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.6.0.80:

    10:55

    Поставщики комплектующих для ноутбуков планируют повысить цены:

    10:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.60 Build 321:

    10:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.11.4:

    10:05

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1020:

    09:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:15

    Danger Den готовит три варианта водоблока для GeForce GTX 480:

    09:15

    AMD и Rambus продлили лицензионное соглашение до 2015 года:

    09:00

    Обновление прошивок для медиа-серверов Thecus:

    08:50

    Внешний винчестер Silicon Power Armor A70 водонепроницаем и устойчив к ударам:

    08:30

    Драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MCP79:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 апреля):

    08:00

    Поставщики игровых ПК включают 3D-карты GeForce GTX 400 в списки опций:

    08:00

    Noctua дарит возможность поставить кулер на процессоры AMD боком:

    07:50

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