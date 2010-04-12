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    12 апреля 2010

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.0.2.1:

    18:00

    Архиваторы: PeaZip v.3.1 Beta:

    17:35

    Резервное копирование: GRBackPro v.7.0.7:

    17:10

    Файловые обменники: Vuze v.4.4.0.0:

    16:45

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.9 (Stable):

    16:20

    Обновление линейки решений ESET NOD32:

    16:10

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.55a:

    15:55

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.33.0.1 Pre-Release:

    15:30

    Apple может выпустить iPad с меньшим дисплеем:

    15:17

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.00.1036:

    15:05

    Редакторы: RJ TextEd v.6.20:

    14:40

    AIS оценивает 10-дюймовый планшет на процессоре Atom в $1699:

    14:24

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.3:

    14:15

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.76:

    13:50

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.3.4 Final:

    13:25

    iXBT TV: Windows 7: средства для работы с фотографиями: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    13:03

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.5:

    13:00

    OCZ Technology ускорила SSD типоразмера 3,5 дюйма :

    12:54

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.60:

    12:35

    Квартет 140-миллиметровых корпусных вентиляторов пополнил каталог Scythe:

    12:28

    WebKit2 позаимствовал у Chrome механизм отдельных процессов для веб-контента:

    12:17

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.838:

    12:10

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 12/04/2010:

    11:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 12\04\2010:

    11:20

    Palm ищет покупателя:

    11:14

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2109 Beta:

    10:55

    Интернет и сети: Networx v.5.11:

    10:30

    Создание GlobalFoundries принесло AMD 325 млн. долл.:

    10:09

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    10:05

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:40

    У Sharp готов 3D-дисплей для планшетов и нетбуков, не требующий специальных очков:

    09:31

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 апреля):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 апреля 2010 года):

    08:50

    Aceeca PDA32 — КПК с PalmOS еще не канули в прошлое:

    08:40

    Вскоре ассортимент Thermaltake пополнится корпусом Armor A90:

    08:37

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 апреля 2010 года):

    08:25

    В iPhone SDK найдены упоминания о вспышке, второй камере, iChat и многоядерных процессорах:

    08:07

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 апреля 2010 года):

    08:00

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