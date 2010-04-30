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    30 апреля 2010

    Adobe начинает поставки пакета Creative Suite 5:

    18:02

    Семейство системных плат MSI Big Bang пополнилось моделью Big Bang-XPower:

    15:30

    Sapphire применяет в 3D-карте ATI Radeon HD 5550 пассивное охлаждение:

    15:05

    Сегодня можно будет узнать, на что способны процессоры AMD Phenom II X6:

    14:20

    Диагностика: HDDlife Pro v.3.1.169:

    13:50

    Модулями памяти HyperCloud можно установить в двухпроцессорный сервер до 384 ГБ памяти: В модулях памяти HyperCloud два виртуальных ранга соответствуют четырем физическим

    13:45

    Valve запустит Steam для Mac 12 мая:

    13:27

    Архиваторы: PeaZip v.3.1:

    13:25

    Графика: SView5 v.2.96:

    13:00

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.35.1006:

    12:35

    Обновление Aperture 3.0.3 содержит около пятидесяти исправлений:

    12:17

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.46:

    12:10

    Утилиты: Capture .NET v.10.6.3771:

    11:45

    Корпус бюджетной компактной камеры PENTAX Optio M90 изготовлен из металла:

    11:25

    Утилиты: EarthView v.3.11.4:

    11:20

    CoolIT предлагает СВО для процессоров AMD Phenom II X6:

    11:05

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.3:

    10:55

    Создана рабочая группа по разработке стандартов для систем беспроводной зарядки батарей:

    10:35

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.2.30:

    10:30

    Графика: FastStone Image Viewer v.4.2:

    10:05

    Super Talent «массово поставляет» USB-накопители с интерфейсом USB 3.0:

    09:50

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.51:

    09:40

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:15

    TSMC собирается построить новую фабрику:

    09:00

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:50

    Неофициальные драйверы для кард-ридеров VIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 апреля):

    08:00

    Корпуса-стенды Lian Li PC-T60 и PC-T7 доступны в трех цветовых вариантах:

    08:00

    Поставки процессоров для ПК за год выросли на 39%, утверждают аналитики IDC:

    07:00

    Энциклопедия Британника для iPhone:

    01:33

    Softline анонсирует портал DeskWork Школа:

    01:03

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