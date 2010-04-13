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    13 апреля 2010

    Samsung анонсирует выпуск датчиков изображения для web-камер с поддержкой HD-видео:

    21:15

    Представители отрасли договорились ускорить развитие WiMAX 2:

    19:53

    Компания «Т-Платформы» работает над ПО для экзафлопных суперкомпьютеров:

    16:54

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.8:

    16:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.3 Build 4620:

    16:20

    Графика: FuturixImager v.6.0:

    15:55

    Apacer: флеш-накопители для модников Handy Steno AH128 и АН129 :

    15:39

    Настройщики: Reg Organizer v.5.10 Beta 1:

    15:30

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.6.0:

    15:05

    Apple выпустила исправленный апдейт Mac OS X 10.6.3:

    14:58

    Samsung начинает поставки винчестеров Spinpoint MP4 объемом до 640 ГБ:

    14:42

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 139:

    14:40

    Фото дня: системная плата GIGABYTE GA-X58A-UD9:

    14:35

    Мультимедиа: Soundbase 2010.04.12:

    14:15

    BIOSTAR TA870+ и TA870 — пара системных плат на чипсете AMD 870X :

    14:10

    Низкопрофильная 3D-карта ASUS Bravo220 укомплектована датчиком освещённости и пультом ДУ:

    14:00

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.96:

    13:50

    Apple разместила Opera Mini в App Store:

    13:34

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2571:

    13:25

    Утилиты: Parted Magic v.4.10:

    13:00

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 377 Beta:

    12:35

    Графика: SView5 v.2.90:

    12:10

    Чистильщики: Baku v.4.1.3753:

    11:45

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.0.2054:

    11:20

    Стали известны основные технические данные планшета Meizu Mbook:

    11:00

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.31:

    10:55

    Чистильщики: CloneSpy v.2.51:

    10:30

    Утилиты: GoodSync v.8.2.1.1:

    10:05

    Sony Optiarc начала поставки внешнего оптического привода DRX-S77U и внутреннего AD-7260S :

    10:00

    Файловые обменники: µTorrent v.2.1 Build 18959 RC:

    09:40

    Новые драйверы для SATA-контроллеров Marvell 88SX7042:

    09:15

    Plextor анонсирует двухдисковое сетевое хранилище данных PX-NAS2:

    09:00

    Официальные драйверы ForceWare v.197.41 для видеокарт NVIDIA:

    08:50

    neofonie огласила цены Интернет-планшета WePad, начало поставок намечено на июль:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (802.11g Wireless):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 апреля):

    08:00

    Портативный винчестер A-DATA NH01 оснащён интерфейсом USB 3.0:

    07:50

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