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    29 апреля 2010

    Наборы памяти G.Skill для платформы AMD рассчитаны на частоту 2000 МГц:

    22:05

    Flash Player 10.1 для Mac получит поддержку аппаратного декодирования видео H.264:

    21:37

    ASUS представила системные платы на чипсете AMD 890FX:

    16:58

    EK Water Blocks начинает продажу водоблоков для 3D-карт GeForce GTX 400:

    16:27

    PowerColor наделяет 3D-карту Radeon HD 5970 дюжиной разъемов mini DisplayPort :

    16:00

    Контроллер FC6 обеспечивает управление четырьмя вентиляторами:

    15:42

    Lenovo выбрала для нетбука IdeaPad S10-3 процессор Intel Atom N455:

    15:16

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.12:

    14:15

    Apple обновила MobileMe Control Panel для Windows:

    14:07

    Apple начала тестирование Mac OS X 10.6.4:

    13:54

    Запись: Burn4Free v.4.9.0.0:

    13:50

    Резервное копирование: GRBackPro v.7.0.18:

    13:25

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.0.6:

    13:00

    Palit выпускает 3D-адаптер на основе NVIDIA GeForce GTX 470 собственного дизайна с новой системой охлаждения:

    12:47

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.3.0:

    12:35

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.2:

    12:10

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.8.2:

    11:45

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.375.17 Beta:

    11:20

    HP покупает компанию Palm за 1,2 млрд. долл.: Сделка ускорит продвижение HP на рынке мобильных устройств

    11:00

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.00.1040:

    10:55

    Apple: Apple iTunes v.9.1.1.11:

    10:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2010-04-28:

    10:05

    Обновление прошивок для медиа-серверов Thecus:

    09:40

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:15

    Процессорный кулер GlacialTech IGLOO 5760 подходит для процессоров AMD и Intel:

    09:00

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 апреля):

    08:00

    Buffalo оснащает внешний SSD интерфейсом SuperSpeed USB :

    08:00

    3D-карта GeForce GTX 470 GOOD Edition — Gainward удлиняет печатную плату референсного образца :

    07:00

    Paragon Software: технология защиты ОС Mac от сбоев:

    02:17

    Анонс ESET Remote Administrator версии 4.0:

    00:47

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