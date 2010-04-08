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    8 апреля 2010

    Утилиты: True Launch Bar v.4.47 Beta 1:

    16:45

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.3.0:

    16:20

    Графика: WildBit Viewer v.5.7 Beta 1.0:

    15:55

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.10.6:

    15:30

    Графика: SView5 v.2.85:

    15:05

    Утилиты: RegScanner v.1.81:

    14:40

    Утилиты: EarthView v.3.11.3:

    14:15

    Поставки электронной книги Plastic Logic QUE proReader могут начаться в июне:

    14:08

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.2:

    13:50

    GIGABYTE пополняет серию 3D-карт для энтузиастов моделью HD 5870 SOC:

    13:42

    Интернет и сети: Netvizor v.5.60.10:

    13:25

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.10:

    13:00

    Выход 3D-карты GeForce GTX 460 ожидается в начале июня?:

    12:55

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 369 Beta:

    12:35

    Sony ориентирует камеру DSC-W350D на женскую аудиторию:

    12:25

    Медиаплееры: 1by1 v.1.69:

    12:10

    Графика: Firegraphic XP v.10.5.10506:

    11:45

    ACME Portable Machines использует серверные процессоры Intel Xeon 5600 в портативных ПК:

    11:30

    Софт для сотовых: Floola v.5.6.0:

    11:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.729:

    10:55

    Технология AMD Turbo CORE позволит процессорам Phenom II X6 и X4 выборочно менять частоту ядер:

    10:45

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.55:

    10:30

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.2.692:

    10:05

    Zalman предлагает альтернативную систему охлаждения для 3D-карт ATI Radeon HD 5800:

    10:00

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.1:

    09:40

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.2:

    09:15

    Toshiba начинает продажи карт памяти SD Class 10 :

    09:00

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50:

    08:50

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 апреля):

    08:00

    Монитор EIZO CG245W калибруется сам:

    08:00

    Samsung выходит на рынок моноблочных ПК с моделями U250 и U200:

    07:00

    Mandriva Enterprise Server 5.1 доступен в России:

    00:38

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