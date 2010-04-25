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    25 апреля 2010

    Android запустили на iPhone:

    23:53

    Миниатюрный проигрыватель виниловых пластинок Crosley Revolution оснащен портом USB:

    23:21

    «Атомосфера» - конкурс Intel для студенческих проектов:

    22:38

    Calling All Innovators – конкурс приложений от Nokia:

    22:16

    В IBM придумали альтернативу электроннолучевой литографии:

    20:41

    На европейский рынок хлынули поддельные солнечные батареи:

    20:24

    ASUS покажет «убийцу» Apple iPad на выставке Computex:

    16:08

    Шестиядерные процессоры AMD и системные платы для них уже готовы к премьере:

    14:41

    Kakai разрабатывает электронную книгу с двумя экранами и ОС Linux:

    14:30

    Некоторые подробности о 3D-карте NVIDIA GeForce GTX460:

    13:30

    Numonyx приступает к серийному выпуску памяти нового типа — Omneo PCM:

    13:02

    Первые нетбуки ASUS Eee с GPU NVIDIA ION не получат технологию Optimus:

    12:42

    Нехватка процессоров Intel Arrandale заставит отложить выпуск новых ноутбуков?:

    12:06

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