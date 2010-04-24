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    24 апреля 2010

    Aqua Computer разработала водоблок aquagrafx для GeForce GTX 480:

    23:35

    G.Skill выпускает наборы модулей памяти DDR3-1800 с различными задержками:

    23:10

    Scythe применяет особые подшипники в корпусных вентиляторах Kama Flow 2:

    22:35

    Cypress расширяет функциональность сенсорных панелей:

    18:48

    ThinkPad L412 и L512 — самые «зеленые» ноутбуки Lenovo:

    18:18

    Acer планирует в июне выпустить мониторы AT2056 и AT2356 со встроенными тюнерами DVB-T:

    17:48

    Четырехъядерный ARM-процессор появится в 2012 году :

    16:30

    Intel: MeeGo — не только для портативных устройств:

    15:58

    Intel потихоньку уходит с китайского рынка системных плат:

    14:32

    Zalman готовит к выпуску 24-дюймовый 3D-монитор формата Full HD:

    14:00

    Технология ASUS Turbo Unlocker повысит производительность систем на процессорах AMD :

    13:35

    Antec выпускает три модели охлаждающих подставок для ноутбуков:

    13:35

    В наборы модулей памяти Mushkin Enhanced серии Redline вошли модули черного цвета:

    12:57

    LG Display вложит почти четверть миллиарда долларов в производство органических дисплеев:

    12:21

    Системная плата для игровых ПК ASUS ROG Crosshair IV Formula представлена официально: Первая в мире системная плата для процессоров AMD с поддержкой двухканальной памяти DDR3-2000 МГц

    11:41

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