  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 апреля 2009

    32-нм процессоры Intel Westmere отправились производителям ПК на тест:

    23:59

    Apple выпустила Server Admin Tools 10.5.6 :

    23:55

    Scythe Kaze Server Fan Controller — 4-канальный «менеджер» для вентиляторов и не только:

    22:59

    Swiftech MCR120 Quiet Power — серия радиаторов для малошумной СВО класса High-End:

    22:57

    Microsoft выпустила обновления для Office for Mac :

    21:43

    CinemaView — мониторы для Mac с разъемами Mini DisplayPort :

    19:54

    Apple выпустила новую бета-версию iPhone OS 3 :

    18:07

    Apple выпустила обновления iMovie и Aperture :

    17:49

    Графика: Picasa v.3.1 Build 71.28:

    16:55

    Gigabyte внедряет поддержку технологии SLI на всех системных платах X58-серии:

    16:49

    Настройщики: Fresh UI v.8.29:

    16:30

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.15:

    16:05

    Cписок поставщиков компонентов для нового iPhone:

    16:01

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.43:

    15:40

    Недорогая игровая мышь пополняет семейство Microsoft SideWinder:

    15:15

    Безопасность: CounterSpy v.3.1.2710:

    15:15

    Корпус для ПК ASUS VENTO TA-M2 не требует инструментов при монтаже и демонтаже компонентов:

    14:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.151:

    14:50

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.0.9:

    14:25

    Объем защищенных внешних накопителей LaCie Rugged увеличился до 1 ТБ:

    14:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 83:

    14:00

    Квартальный доход Intel за год упал на четверть, но все же превзошел ожидания:

    13:35

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.95.1:

    13:35

    Подробности о кулерах серии ASUS Formula: холоднее и тише:

    13:10

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.36:

    13:10

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.42:

    12:45

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.23:

    12:20

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.05:

    11:55

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 26:

    11:30

    Партнеры AMD попробуют свои силы в создании Radeon HD 4890 X2:

    11:19

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.09.138:

    11:05

    Общение в сети: Xfire v.1.107:

    10:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.9:

    10:15

    Разработанный в SandForce «процессор SSD» преобразит твердотельные накопители?:

    10:05

    Утилиты: doPDF v.6.2.296:

    09:50

    Microsoft выпустила пробную версию Office 2008 для Mac OS X :

    09:49

    MSI скоро представит не одну, а две платы на чипсете Intel X58:

    09:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.04.2009):

    09:25

    Резервное копирование: JaBack v.8.21:

    09:05

    Leadtek сообщает о выпуске WinFast TV Pro 1920 — автономного TV-тюнера с поддержкой Full HD:

    08:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.00.0.1039:

    08:45

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.164:

    08:30

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.33:

    08:15

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.15:

    08:00

    Оптический привод Pioneer BDR-2203 записывает двухслойные диски BD-R со скоростью 8X:

    01:07

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018