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    16 апреля 2009

    Антивирусы: Четвертое поколение продуктов ESET NOD32 в России:

    16:50

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.6:

    16:25

    ASUS: беспроводной маршрутизатор RT-G32 поможет настроить безопасную сеть:

    16:07

    «Доктор Веб»: AV-Desk 5.0:

    16:00

    В компании DustX придумали, как бороться с пылью внутри ПК и решили запатентовать свою разработку:

    15:10

    Видеокабель ezGear позволяет заряжать батарею iPhone :

    14:59

    Компания Samsung представила LFD-панель с самой тонкой в мире рамкой:

    14:57

    Sun готова возобновить переговоры с IBM:

    14:55

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.40:

    14:25

    Диагностика: EF Process Manager v.5.11:

    14:00

    Выпуск Mac OS X 10.5.7 может состояться в ближайшие дни :

    13:42

    Настройщики: EF StartUp Manager v.4.21:

    13:35

    Фото дня: ознакомительный образец 32-нанометрового процессора Clarkdale :

    13:15

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.20.017:

    13:10

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.14 Beta 2a:

    12:45

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.18:

    12:20

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.21:

    11:55

    Внешний винчестер Transcend StoreJet 25M-R оформлен очень броско и не боится ударов судьбы:

    11:35

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.48.01:

    11:30

    Редакторы: RJ TextEd v.5.0.1:

    11:05

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.65:

    10:40

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.33:

    10:15

    Снимки и технические данные 3D-ускорителя класса hi-end ASUS EAH4890:

    09:55

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.8 Build 2573:

    09:50

    Super Talent выпускает «хромовые» наборы модулей DDR3-2000 объемом 3 и 6 ГБ:

    09:35

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.2 Build 5442:

    09:25

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.26b:

    09:05

    Хорошо оснащенная системная плата MSI Eclipse Plus поддерживает CrossFireX и SLI:

    08:55

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.1:

    08:45

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.4:

    08:30

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1603:

    08:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.44:

    08:00

    D-Link DHP-303 — универсальные адаптеры для организации связи по всему дому?:

    01:51

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