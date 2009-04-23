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    23 апреля 2009

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.5.7 :

    23:55

    Apple не назовет нетбук “Mac” :

    22:59

    MSI Wind U100 PLUS — заметно улучшенная версия хорошо продаваемого нетбука:

    20:22

    ASUS EeeBox PC B208 — неттоп с дискретной графикой должен появиться в продаже уже летом:

    19:04

    Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 275 с объемом памяти 1792 МБ:

    18:27

    OCZ Z-Drive — SSD для шины PCI-E с огромной скоростью и ценой:

    16:15

    TA790GXE 128M: вторая системная плата BIOSTAR на чипсете AMD 790GX :

    15:25

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 466 Beta 1:

    15:05

    Диагностика: SpeedFan v.4.38:

    14:40

    Seagate Barracuda LP — винчестеры для экономии энергии и тихой работы при частоте вращения 5900 об./мин.:

    14:18

    Редакторы: Amaya v.11.2 Pre2:

    14:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.4.9:

    13:50

    IMEC показала 22-нанометровую память SRAM, изготовленную с применением EUV-литографии:

    13:31

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.36.04:

    13:25

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 5988:

    13:00

    Фото дня: кристалл шестиядерного процессора AMD Opteron очень крупным планом :

    12:45

    Утилиты: EarthView v.3.10.7:

    12:35

    Настройщики: Cacheman XP v.1.81:

    12:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4130:

    11:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.4.1 Beta:

    11:20

    AMD обновляет план развития серверной платформы — 12-ядерный процессор Magny-Cours выйдет в будущем году:

    11:11

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.07:

    10:55

    Мониторы Eizo Nanao будут чувствовать присутствие человека:

    10:34

    Интернет и сети: Microsoft Network Monitor v.3.3.1641:

    10:30

    Общение в сети: Skype v.4.0.0.226:

    10:05

    Nexto NVS2500 — ответ на вопрос, где хранить фотографии и видеозаписи в походе и поездке:

    10:02

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.04.21:

    09:40

    Графические карты PowerColor основного сегмента обзаведутся кулерами Arctic Cooling:

    09:31

    Медиаплееры: WinAmp v.5.552 Build 2435:

    09:15

    Опубликован список плат, полностью поддерживающих процессор AMD Phenom II X4 955 BE:

    09:01

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.3:

    08:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:25

    AMD представила самый быстрый процессор Phenom II X4 — модель 955 Black Edition:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 апреля):

    08:00

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