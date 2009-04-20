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    20 апреля 2009

    Обнаружен первый Mac-ботнет :

    22:13

    Чем ответит Intel на освоение конкурентами норм 28 нм?:

    21:17

    Undercover поможет отыскать похищенный iPhone :

    19:51

    CodeWeavers начала бета-тестирование CrossOver 8 для Mac :

    17:21

    MSI убрала с GeForce 9600GSO дополнительный разъем питания, но добавила памяти:

    16:46

    Два флагманских процессора AMD стали дешевле:

    14:12

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.24:

    13:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.48.02:

    13:00

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.1.2 Build 15169:

    12:35

    Планы AMD по выпуску чипсетов на ближайший год проливают свет на SB850:

    12:14

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.3.17:

    12:10

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.29:

    11:45

    Брелоки с GPU уже можно начинать коллекционировать:

    11:21

    Графика: mtPaint v.3.31:

    11:20

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.0.552:

    10:55

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.2e:

    10:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.0.0418:

    10:05

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0417.1:

    09:40

    Диагностика: TaskInfo v.9.0.0.300:

    09:15

    Новые прошивки, утилиты и драйвера для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.179.66 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 апреля 2009 года):

    08:00

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