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    8 апреля 2009

    Apple продолжает тестировать Mac OS X 10.5.7 и Security Update 2009-002 :

    23:58

    iPhone Dev Team предостерегает от взлома iPhone OS 3 :

    23:25

    Time Capsule 2 ТБ может появиться в ближайшие дни :

    22:59

    Нетбук GIGABYTE M1022: большая автономность и работа в сетях 3.5G:

    19:11

    Ассортимент ECS скоро пополнят «зеленые» 3D-карты GeForce 9800 GT и 9600 GT:

    18:11

    Patriot выпустила SSD серии Warp v3:

    16:55

    23 видеокарты GeForce GTX 295 — лучшая система для Folding@Home? :

    16:45

    Утилиты: KillProcess v.2.44 Beta:

    15:40

    FTP-серверы: Serv-U v.8.0.0.7:

    15:15

    LG анонсирует серию мониторов W53 SMART с поддержкой Full HD и дополнительными функциями:

    15:05

    Интернет и сети: MDaemon v.10.0.5:

    14:50

    Ноутбук Smooth Creations X58 i7 порадует состоятельных игроманов:

    14:45

    Интернет и сети: LanHelper v.1.85:

    14:25

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1001:

    14:00

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.74:

    13:35

    Intel отметила годовщину процессоров Atom выпуском двух новых моделей и показом Moorestown:

    13:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.30:

    13:10

    Ставка на верхний сегмент помогла STEC продать больше SSD:

    13:08

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1322:

    12:45

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.4.0:

    12:20

    Отказ от переговоров с IBM поставил Sun в сложное положение:

    12:06

    BFG обновляет серию игровых ПК Phobos :

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.50.06:

    11:55

    Apacer выпускает 2,5-дюймовый SSD собственной разработки и SSD из двух карт памяти CF :

    11:41

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.04.07:

    11:30

    Антивирусы: The Cleaner v.5.3:

    11:05

    OCZ Mac Edition — SSD Vertex и память DDR2/DDR3 SO-DIMM для пользователей компьютеров Mac:

    10:49

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.23:

    10:40

    Мультимедиа: JAlbum v.8.2.8:

    10:15

    AMD ответила на кризис скидками до 35% на свои новые процессоры:

    09:50

    Интернет и сети: The Dude v.3.2:

    09:50

    Компания A-DATA выпускает «свои» первые SSD :

    09:28

    Утилиты: novaPDF v.6.3:

    09:25

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.8:

    09:05

    Intel вводит новые логотипы и звездные рейтинги для процессоров:

    08:55

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.39:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II:

    08:30

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 апреля):

    08:00

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