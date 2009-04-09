  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 апреля 2009

    Super Talent выводит на потребительский рынок первый полутерабайтный SSD :

    23:47

    Autodesk может возродить Mac-версию AutoCAD :

    21:35

    «Засветилась» первая зеркальная камера Nikon с поворотным экраном :

    20:00

    Corsair удваивает ёмкость SSD-накопителя, не забыв значительно повысить производительность:

    18:32

    Sun потеряла главного разработчика CPU:

    15:32

    Apple признала наличие дефекта в пластиковых корпусах MacBook :

    14:45

    CD/DVD: Virtual CloneDrive v.5.4.2.8 Beta:

    14:15

    Широкоформатный монитор ViewSonic VG2427 оснащен громкоговорителями и поддерживает формат Full HD:

    13:52

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.8:

    13:50

    Утилиты: SUMo v.2.5.0:

    13:25

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.287a1479:

    13:00

    Безопасность: WinPatrol v.16.0.2009.1:

    12:35

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.16:

    12:10

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.546:

    11:45

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.23:

    11:20

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.1.3072:

    10:55

    Начал работу «первый в мире бесплатный онлайновый компьютер» — icloud:

    10:43

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2009.14:

    10:30

    Acer анонсирует тонкие и легковесные лэптопы Aspire Timeline:

    10:24

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.9.0.856:

    10:05

    Запись: Express Burn v.4.26:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1007:

    09:15

    PC Power & Cooling выпустила свой первый ИБП:

    09:05

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.5:

    08:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.04:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 апреля):

    08:00

    Анонсирован первый в мире ПК на платформе NVIDIA ION :

    01:15

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018