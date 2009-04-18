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    18 апреля 2009

    Спотовые цены на память DRAM могут значительно вырасти:

    22:00

    Intel планирует добавить поддержку виртуализации в пять процессоров :

    16:03

    Scythe выпускает миниатюрный четырехканальный регулятор скорости вращения вентиляторов:

    14:07

    Intel все еще надеется на успех Classmate PC:

    13:44

    Lian Li предлагает новый вариант охлаждающей подставки для ноутбуков :

    13:09

    Платформа Intel CULV увеличит популярность LED-подсветки:

    11:26

    "Лаборатория Касперского" сообщает о поддержке платформы Microsoft Forefront "Stirling":

    11:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.2.5.0:

    10:55

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.14:

    10:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1501 Beta:

    10:05

    Утилиты: AceMoney v.3.16.1:

    09:40

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.15:

    09:15

    Специалисты ZettaCore создали «молекулярный интерфейс»:

    08:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.4 Build 2475 Beta:

    08:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 84:

    08:25

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.03:

    08:00

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