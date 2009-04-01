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    1 апреля 2009

    Suitcase Fusion 2 13.1 имеет совместимость с Mac OS X Tiger :

    21:17

    Новый кулер Spire VertiCool II Pro:

    18:49

    Неттоп Acer Hornet может стать первой реализацией платформы NVIDIA Ion:

    18:08

    Утилиты: GoodSync v.7.7.1:

    16:55

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.1.3000:

    16:30

    Spb TV 1.0: новые перспективы мобильного интернет-телевидения в России:

    16:07

    Медиаплееры: Miro v.2.0.4:

    16:05

    Ericsson: модуль мобильного широкополосного доступа нового поколения:

    15:57

    MonoPrice продает адаптер Mini DisplayPort/HDMI:

    15:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1494 Beta:

    15:40

    XFX готовит три модели Radeon HD 4890, две из которых — с фабричным разгоном:

    15:21

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.10:

    15:15

    Новая версия межсетевого экрана Kerio WinRoute Firewall:

    14:57

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.0:

    14:50

    Новые GPU NVIDIA Quadro поддерживают технологию виртуализации NVIDIA SLI Multi-OS:

    14:32

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.2 (01/04/2009):

    14:25

    ECS X58B-A2 Black Series — системная плата «для начинающих оверклокеров»:

    14:22

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.3.0:

    14:00

    Офисные приложения: EverNote v.3.1.0.1139:

    13:35

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6345:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4098:

    12:45

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.6.0:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (31.03.2009):

    11:55

    40 альтернативных методов использования техники, или где хранить картошку:

    11:37

    Диагностика: ASTRA v.5.42:

    11:30

    Червь Conficker вряд ли нанесет вред компьютерам с Mac OS X :

    11:27

    Диагностика: ASTRA32 v.2.02:

    11:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.2:

    10:40

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.15.3.452:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.126.452:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.0.7:

    09:25

    Kingston начинает поставки модулей памяти DDR3, оптимизированных для работы с новыми процессорами Intel Xeon:

    09:20

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.5.3:

    09:05

    В текущем квартале HP выпустит ноутбуки на платформе CULV с небольшими экранами:

    09:05

    Официальные драйверы V-RAID для контроллеров VIA:

    08:45

    У Olympus готова замена зеркальной камере начального уровня E-420:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 апреля):

    08:00

    N0204 — самый маленький вариант NAS-хранилища в исполнении Thecus:

    03:23

    ZOTAC GeForce 9600GT LP — низкопрофильный вариант ускорителя для систем HTPC:

    02:42

    Процессоры Intel Xeon серии 5500 нашли применение в компактном суперкомпьютере:

    02:15

    Первые изображения, полные спецификации, цена и дата выхода Radeon HD 4770:

    00:50

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