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    6 апреля 2009

    Apple выпустила iTunes 8.1.1 :

    23:58

    Yahoo! выпустила новые приложения для iPhone :

    23:00

    Samsung SyncMaster 70 — энергоэкономичные мониторы с диагональю экрана 20" и 23":

    20:11

    Переговоры о покупке между IBM и Sun находятся на грани срыва:

    20:05

    Повысив напряжение питания, ASUS смогла увеличить производительность 3D-карт серии EAH4890:

    19:30

    У SAPPHIRE готова оверклокерская версия Radeon HD 4890 :

    19:21

    Intel смогла в 2008 году слегка потеснить других производителей процессоров:

    19:15

    Buffalo представила тонкий внешний привод Blu-ray :

    18:23

    Версия GeForce GTX275 компании ASUS имеет свои механизмы защиты:

    17:51

    AMAX выпускает «персональный суперкомпьютер» на базе Intel Nehalem-EP:

    16:39

    Настройщики: NiBiTor v.5.0:

    15:55

    Настройщики: Throttle v.6.6.4.2009:

    15:30

    Настройщики: SuperRam v.5.6.4.2009:

    15:05

    Настройщики: PCMedik v.6.6.4.2009:

    14:40

    Настройщики: PCBoost v.3.6.4.2009:

    14:15

    Apple заказала 3,2- и 5-мегапиксельные сенсоры для будущих продуктов :

    14:08

    Настройщики: GameGain v.2.6.4.2009:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.4 Build 2468 Beta:

    13:25

    Чистильщики: CleanCenter v.2.4.3.3:

    13:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.1.0 RC1:

    12:35

    Новая версия VMware Fusion поддерживает Snow Leopard :

    12:14

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.54.3:

    12:10

    Запись: Blindwrite Suite v.6.2.0.7:

    11:45

    Настройщики: Vispa v.0.5:

    11:20

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.115:

    10:55

    HIS представила свой самый быстрый однопроцессорный графический ускоритель :

    10:48

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.26a:

    10:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.4.8:

    10:05

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.32:

    09:40

    Zotac разрабатывает GeForce GTX 260 с разъемом DisplayPort:

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 апреля):

    09:15

    «Пластиковая память» близка к коммерциализации:

    08:55

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 марта по 5 апреля 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 марта по 5 апреля 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 марта по 5 апреля 2009 года):

    08:00

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