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    29 апреля 2009

    Scythe расширяет серию S-FLEX новыми моделями вентиляторов :

    23:48

    Sparkle анонсировала фабрично разогнанную 3D-карту GeForce 9800 GT Plus:

    22:45

    Аналитики оценили результаты первого квартала на рынке GPU и IGP:

    22:25

    Apple выпустила четвертую бета-версию iPhone OS 3 :

    19:31

    Logitech Comfort Wave 450 — клавиатура для работы:

    18:23

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.7:

    15:55

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.6.0:

    15:30

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.30:

    15:05

    AMD сменила флагмана линейки процессоров Athlon X2 Black Edition:

    15:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.1.0 RC2:

    14:40

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.04.27:

    14:15

    12-дюймовый ноутбук Averatec N2700 взял от нетбуков лучшее:

    13:53

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.0 Build 4388:

    13:50

    Утилиты: Daphne v.1.42:

    13:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 15289 Beta:

    13:00

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.73:

    12:35

    Missing Sync for iPhone 2.0 позволяет совершать синхронизацию iPhone по Wi-Fi :

    12:14

    Общение в сети: AIM v.6.9.13.4:

    12:10

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.4.1:

    11:45

    Настройщики: Registry Mechanic v.8.0.0.900 Build 2:

    11:20

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.19:

    10:55

    Медиаплееры: MPlayer (2009-04-27):

    10:30

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.8 Final:

    10:05

    Компания GE объявила о прорыве в технологии голографических дисков:

    09:50

    Диагностика: CPU-Z v.1.51:

    09:40

    У InvenSense готовы первые в мире двухосевые MEMS-гироскопы для 3D-мышей и пультов ДУ:

    09:20

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:15

    Новые драйверы для SATA/RAID контроллеров Silicon Image:

    08:50

    Пять «секретов» системной платы Gigabyte для процессоров Intel Core i5:

    08:50

    Обновление прошивок для Cinebox Ultra DVI:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 апреля):

    08:00

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