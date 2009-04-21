  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 апреля 2009

    Mebius — первый нетбук Sharp и сразу с тачпадом-экраном! :

    21:46

    Майкрософт Россия продлила техническую поддержку Microsoft Windows XP :

    21:00

    Доступна русская бета-версия Window Mobile 6.5:

    20:00

    Новые хранилища LaCie объемом до 32 ТБ ориентированы на работу с видеозаписями :

    19:36

    Jetway окрашивает новые универсальные платы для платформы AMD в синий цвет:

    19:10

    NVIDIA представляет драйвер OpenCL для разработчиков:

    19:00

    Фото дня: AMD Phenom II X4 955 уже в продаже в преддверии официального анонса :

    18:40

    Microsoft прекратит поддержку Office 2004 для Mac в октябре этого года :

    17:49

    Утилиты: GoodSync v.7.7.3.3:

    17:45

    Noctua NF-S12B — тихий 120-мм вентилятор с оригинальной формой лопастей:

    17:22

    Утилиты: 1st Security Agent v.8.2:

    17:20

    CD/DVD: Virtual CD v.9.3.0.1:

    16:55

    Утилиты: DeviceLock v.6.4 Build 19425:

    16:30

    Packard Bell: два новых нетбука:

    16:27

    Безопасность: WinPatrol v.16.0.2009.2:

    16:05

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.58:

    15:40

    Интернет и сети: The Dude v.3.3:

    15:15

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.6:

    14:50

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:25

    Доступна русская версия Window Mobile 6.5:

    14:19

    Утилиты: IMAware v.1.4:

    14:00

    Intel на днях снизит цены на свои устройства SSD :

    13:52

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.51:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.9:

    13:10

    OCZ Technology представила очень быстрые SSD — Vertex EX 2,5":

    12:57

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.26.0:

    12:45

    Samsung выпускает «защищенный» мобильный винчестер объемом 500 ГБ типоразмера 2,5 дюйма:

    12:43

    NVIDIA представила Quadro FX 4800 для Mac Pro :

    12:34

    Zotac готовит пару миниатюрных системных плат на платформе NVIDIA ION:

    12:21

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.0 Build 5960:

    12:20

    Утилиты: WinSnap v.3.0.7:

    11:55

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.7.4:

    11:30

    Intel снизила цены на десять процессоров и выпустила два новых четырехъядерника:

    11:19

    Файловые обменники: BitComet 2009.04.20:

    11:05

    G.Skill использует в быстрых и емких SSD Falcon память типа MLC NAND:

    10:50

    Новый iPhone может получить HD-видеовыход и функциональность Apple TV :

    10:45

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.3.121:

    10:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.04.2009):

    10:15

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1002:

    09:50

    Rising Sun и Sun окажутся в одних и тех же руках:

    09:30

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.1.441:

    09:25

    Диагностика: HWiNFO v.5.2.7:

    09:05

    Sparkle представила два варианта GeForce GTX 275 с фабричным разгоном:

    08:55

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.16:

    08:45

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.2.1.0 Build 0419:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 апреля):

    08:00

    Первый в мире GPU с поддержкой DirectX 11 выпустит AMD и произойдет это в июле?:

    01:05

    Чипы GPU для NVIDIA будут делать TSMC и UMC:

    00:54

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018