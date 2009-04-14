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    14 апреля 2009

    Advanced Photo Recovery для Mac OS X восстанавливает удаленные медиафайлы :

    22:59

    Варианты Radeon HD 4830 с неожиданно большим количеством потоковых процессоров замечены в Китае:

    19:30

    QuickerTek выпустила новую внешнюю батарею для MacBook Air :

    19:21

    Ноутбук Samsung R522 защитит пользователя от бактерий:

    19:19

    Новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 8.0»:

    18:47

    Lite-On IT iHES208 — внутренний привод для работы с Blu-ray Disc, DVD и CD :

    17:59

    Nikon выпускает объектив AF-S DX NIKKOR 10-24MM F/3.5-4.5G ED:

    17:31

    «Засветился» первый продукт линейки Palm Touchstone:

    17:05

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.2.0:

    13:00

    AOpen XC Encore OE700 Barebone PC — компактный и тихий медиацентр на Intel Centrino2:

    12:57

    Мультимедиа: Konvertor v.3.71.1:

    12:35

    Цифровая зеркальная камера Nikon D5000, оснащенная поворотным экраном, представлена официально:

    12:21

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2349 Beta:

    12:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 29:

    11:45

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.4 Build 1282:

    11:20

    Apple обновила «школьный» iMac :

    10:56

    Графика: WildBit Viewer v.5.4 RC 2.0:

    10:55

    MSI GX403 – компактный ноутбук для развлечений:

    10:39

    Утилиты: GParted v.0.4.3:

    10:30

    Антивирусы: TrojanHunter v.5.0 Build 968:

    10:05

    VoiceOver Kit 1.0.1 исправляет «произношение» iPod shuffle 3G :

    09:59

    OCZ выпускает «золотую» и «платиновую» память для игровых ПК на платформе AMD AM3:

    09:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.113 Beta:

    09:40

    Файловые обменники: BitComet 2009.04.13:

    09:15

    Настройщики: DTweak v.4.3:

    08:50

    Интернет и сети: LanHelper v.1.86:

    08:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.5.2a:

    08:00

    A-DATA представила «игровую» память XPG Gaming Series:

    02:08

    Новый продукт Silego Technology должен ускорить переход на память DDR3:

    01:01

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