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    22 апреля 2009

    MSI открыла новое поколение фабрично разогнанных 3D-карт моделью N260GTX Lightning:

    21:30

    Buffalo доводит ёмкость SSD-накопителя с разъемом mini-USB до 256 ГБ :

    19:58

    Группа Bluetooth SIG сдержала обещание, продуктов с поддержкой Bluetooth 3.0 можно ждать уже в начале будущего года:

    19:55

    Apple ускоряет тестирование Snow Leopard :

    19:24

    Samsung наращивает выпуск памяти типа DDR3:

    19:15

    Крупнейший акционер Sun срочно продал свою долю, потеряв полмиллиарда долларов:

    18:29

    ASUS P30A — портативный бизнес-ноутбук с матрицей 13,3" для профессионалов:

    18:06

    WD выпустила самый емкий винчестер «корпоративного класса» объемом 2 ТБ :

    18:03

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.20:

    15:40

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.11.5.4101:

    15:15

    EVGA: дорогой водоблок Hydro Copper Waterblock позволит лучше охлаждать платы на Х58:

    15:10

    Интернет и сети: Offline Explorer v.5.5:

    14:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.0 Build 4385:

    14:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.48:

    14:00

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.4:

    13:35

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.30:

    13:10

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.1b:

    12:45

    Intel Clarksfield: в третьем квартале нас ждет выпуск только трех моделей мобильных CPU:

    12:22

    Медиаплееры: Evil Player v.1.28:

    12:20

    Spb Mobile Shell 3.0: новое поколение пользовательских интерфейсов мобильных устройств:

    12:07

    Утилиты: UBCD4Win v.3.50:

    11:55

    Cooler Master Gladiator 600 — эргономичный корпус с продуманными мелочами :

    11:40

    AMD снижает цены на настольные процессоры Athlon X2, Phenom X3 и Phenom II X4:

    11:40

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.6.0.1103:

    11:30

    Утилиты: Free Window Registry Repair v.2.0:

    11:05

    Безопасность: Panda Managed Office Protection v.5.03:

    11:00

    Braille E-Book — электронные книги для слепых?:

    10:58

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.2:

    10:40

    Трио интересных процессорных кулеров Thermolab: BARAM, Micro Silencer и Nano Silencer 2009:

    10:35

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.8:

    10:15

    Китайцы смогут купить «счастливый HDD» WD с игрушечной машинкой в придачу:

    09:50

    Интернет и сети: Feedreader v.3.14:

    09:50

    Безопасность: Deskman SE v.9.1:

    09:25

    AMD отметила День Земли выпуском серверного процессора с минимальным потреблением энергии :

    09:09

    Восстановление данных: Recuva v.1.26.416:

    09:05

    Antec EarthWatts 750: мощный блок питания с высоким КПД :

    08:55

    Запись: BurnAware v.2.3.4:

    08:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.9:

    08:30

    AMD завершила первый квартал без снижения доходов, но на прибыль пока не вышла :

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 апреля):

    08:00

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