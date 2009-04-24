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    24 апреля 2009

    Процессоры Intel Core i5 будут иметь меньший множитель QPI, чем Core i7:

    22:55

    Корпус Cooler Master CM 690 Pure Black смогут купить немногие:

    22:00

    ASUS выпускает два мощных блока питания серии G с высоким КПД:

    21:07

    У TUL Corporation готов самый быстрый вариант 3D-карты HD4890:

    19:47

    Samsung пополняет ассортимент мини-ноутбуков моделями N110 и N120:

    19:35

    Apple предлагает регулировать звук веб-страниц с помощью браузера :

    18:21

    Oracle купила Sun, чтобы продать?:

    17:42

    Первые результаты теста Radeon HD 4770 впечатляют :

    15:25

    Утилиты: SnagIt v.9.1.2:

    14:15

    Медиаплееры: JetAudio v.7.5.1:

    13:50

    Исследователи нашли способ принципиально улучшить широкоугольные объективы:

    13:42

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.30.4:

    13:25

    Черный, красный, голубой — выбирай себе любой: фотоаппараты Panasonic Lumix DMC-FS12, FS62 и FS42:

    13:15

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.9:

    13:00

    Большой и тихий кулер Scythe Orochi теперь сможет охлаждать процессоры в исполнении LGA 1366:

    12:38

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:35

    Безопасность: Anti-keylogger v.9.2.1:

    12:10

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.9:

    11:45

    Подробности об архитектуре NVIDIA GT300 — GPU с 512 ядрами:

    11:33

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.322a1495:

    11:20

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.4.0.0:

    10:55

    Эмуляторы: MAME v.0.131s:

    10:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.24:

    10:05

    Из App Store загружено миллиардное приложение :

    09:50

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.16 Beta 3a:

    09:40

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2009 SP3 (2009.5.15.96):

    09:15

    X 5000TA — первый представитель нового поколения универсальных компьютеров Shuttle:

    09:09

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:25

    Lite-On IT анонсировала DVD-приводы с функцией Smart USB Power Detection:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 апреля):

    08:00

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