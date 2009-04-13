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    13 апреля 2009

    В App Store вскоре появится Myst для iPhone :

    21:06

    NVIDIA G98 идет в массы в любом виде?:

    20:33

    В новой бета-версии Mac OS X 10.5.7 три исправления :

    17:46

    Apple задумывается над unibody-дизайном iPod :

    17:12

    MSI готовит к выпуску системную плату типоразмера microATX на чипсете Intel X58:

    15:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.4 Build 2472 Beta:

    14:50

    Утилиты: GoodSync v.7.7.2:

    14:25

    DFI Blood Iron (BI) P45-T2RS Elite — доступная плата для оверклокеров:

    14:19

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.48:

    14:00

    Футболка стала косвенным подтверждением скорого дебюта камеры Nikon D5000:

    13:55

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.1:

    13:35

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.24:

    13:10

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.16.0.163:

    12:45

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 75 Beta:

    12:20

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b74:

    11:55

    Восстановление данных: Zero Assumption Recovery v.8.4:

    11:30

    Корпус для игрового ПК Lian Li Armorsuit PC-P50: много вмещает и хорошо охлаждает:

    11:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 12\04\2009:

    11:05

    Утилиты: Cfont Pro v.3.7.0.3:

    10:40

    В полупроводниковой отрасли спад сменится ростом уже в текущем году?:

    10:25

    Интернет и сети: TCPView v.2.54:

    10:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.4.0:

    09:50

    EVGA выпускает вторую 3D-карту GeForce GTX 275 с фабричным разгоном:

    09:45

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.11:

    09:25

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 10 апреля):

    09:05

    Главный научный специалист NVIDIA раскритиковал подход, лежащий в основе Larrabee :

    08:59

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 апреля):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 апреля 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 апреля 2009 года):

    08:00

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