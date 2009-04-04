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    4 апреля 2009

    Freescale выпустила 45-нанометровые процессоры для оборудования связи:

    19:31

    На устройствах Palm с webOS будут работать приложения для Palm OS:

    19:15

    Quickoffice для iPhone позволяет редактировать файлы Word и Excel :

    16:11

    Ramtron повышает скорость и снижает энергопотребление памяти типа F-RAM:

    15:39

    Внешние корпуса Lian Li EX-10, EX-20, EX-30 и EX-50 вмещают от одного до пяти HDD:

    15:00

    Компактное устройство MaxID iDLMax идентифицирует пользователей несколькими способами :

    13:54

    1 Beyond HexDFlex — первая в отрасли рабочая станция для обработки видео с «16 процессорами»:

    13:31

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.6 Build 3:

    12:35

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.96 Build 403:

    12:10

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.19:

    11:45

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 81:

    11:20

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.10 Beta:

    10:55

    Утилиты: PECompact v.2.98.6:

    10:30

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6349:

    10:05

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 104:

    09:40

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.0.5:

    09:15

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.23:

    08:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.51 Build 1497 Beta:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 апреля):

    08:00

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