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    30 апреля 2009

    OWC выпустила приводы Superdrive для прошлых моделей ноутбуков Apple :

    22:26

    EA выпустила Tiger Woods PGA Tour для iPhone :

    19:55

    XFX оснастит Radeon HD 4770 удвоенным объемом памяти?:

    18:58

    ASUS подготовила TOP-версию Radeon HD 4770 :

    18:52

    WindowShade X 4.3 — новая версия утилиты для управления окнами в Mac OS X :

    18:39

    Фото дня: Radeon HD 4770 Media Edition и Retail Edition, два дизайна для одного продукта :

    17:47

    RaidSonic: внешний накопитель ICY BOX IB-224StU-B:

    17:47

    Apple выпустила новые «звездные» уроки для GarageBand :

    17:14

    Графика: HyperSnap-DX v.6.50.02:

    15:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.323a1500:

    15:30

    Sapphire готовит к выпуску «атомный» 3D-укоритель Radeon HD 4890:

    15:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.18 Beta 4:

    15:05

    Sharkoon обновляет серию блоков питания SilentStorm:

    14:52

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-3:

    14:40

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.26.0.1002:

    14:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.54:

    13:50

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.1.4:

    13:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    13:00

    Truphone 3 имеет улучшенное качество звука при VoIP-звонках с iPhone :

    12:56

    Утилиты: GMER v.1.0.15.14972:

    12:35

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.5.0.9:

    12:10

    Чистильщики: CCleaner v.2.19:

    11:45

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.19:

    11:20

    Одноплатная версия GeForce GTX 295 выйдет в середине мая, но восторга это не вызывает:

    11:11

    HP впервые комплектует ноутбуки альтернативной ОС:

    11:00

    Файловые обменники: BitComet v.1.11:

    10:55

    takeMS теперь тоже производитель SSD:

    10:40

    iBuyPower LAN Warrior — агрессивный игровой мини-ПК на процессоре Core i7:

    10:35

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.2.19.455:

    10:30

    Резервное копирование: Backup4all v.4.1 Build 137:

    10:05

    NVIDIA разрабатывает GeForce GTX 285 Mac Edition :

    09:58

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.23:

    09:40

    Показано еще два неттопа на платформе NVIDIA ION:

    09:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.01.1720 Beta:

    09:15

    Внешний винчестер Samsung STORY Station: до 1,5 ТБ в компактном и строгом корпусе:

    08:55

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.165:

    08:50

    Утилиты: GPU-Z v.0.3.4:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 апреля):

    08:00

    Intel SSD подешевели даже больше, чем ожидалось:

    00:16

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