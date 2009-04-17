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    17 апреля 2009

    Fujitsu создает самостирающийся USB-накопитель и ПО для защиты данных:

    23:17

    Администрация The Pirate Bay угодит в тюрьму:

    22:55

    DivX 7 для Mac поддерживает файлы MKV :

    22:48

    Нетбуки помогут производителям микросхем преодолеть кризис:

    21:46

    Apacer представила 16-ГБ карту microSDHC Class 4:

    20:31

    ARCTIC F Pro PWM — тихие корпусные вентиляторы на любой размер :

    17:55

    Lenovo и Acer продолжат продвижение моноблочных ПК:

    15:10

    Scythe Zipang 2 — вторая редакция кулера для CPU со 140-мм вентилятором:

    14:40

    I-O Data представила пару SSD-накопителей под Express Card:

    14:01

    IBM уже не заинтересована покупать Sun... или сбивает цену на «испорченный товар»?:

    13:42

    Неттоп Shuttle X270V: настольная малютка с двухъядерным процессором и ОС SUSE Linux:

    13:20

    3Dconnexion SpacePilot PRO: мышь... с цветным дисплеем и морем кнопок:

    12:39

    Мониторы размером 21,5-22 дюйма скоро станут наиболее популярными:

    11:55

    Интернет и сети: Soulseek 157 NS 13d:

    11:45

    Sharp ускоряет ввод в строй первого завода по производству ЖК-панелей 10 поколения:

    11:35

    Утилиты: WinMerge v.2.13.6 (Exp):

    11:20

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.1.2:

    10:55

    Технологический альянс во главе с IBM анонсировал готовность 28-нанометрового техпроцесса:

    10:53

    TTC-NK34TZ/R/V2 — кулер TITAN для процессоров LGA-1366:

    10:50

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.3.30:

    10:30

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.3.3:

    10:05

    Восстановление данных: Encopy v.4.66:

    09:40

    ASUS готовит к выпуску еще одну системную плату серии Republic of Gamers типоразмера MicroATX:

    09:25

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.2:

    09:15

    OWC Mercury Elite-AL Pro Qx2 — настольный массив RAID с четырьмя интерфейсами :

    08:55

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.3.2.2 Beta:

    08:50

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.15.4.452:

    08:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1005:

    08:00

    Buffalo HDS-CU2 — внешние HDD с подключением по USB и шифрованием данных:

    02:28

    В ассортименте NEC появляется моноблочный ПК с водяным охлаждением процессора:

    01:24

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