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    7 апреля 2009

    GeForce GTX 285 компании Sparkle тоже будет удивлять гигантским объемом памяти:

    23:18

    У EVGA готов SuperClocked-вариант 3D-карты на GeForce GTX 275:

    22:09

    G.Skill выпустила трехканальную память Trident стандарта DDR3-2000:

    21:05

    Разогнанный Radeon HD 4890 производства PowerColor будет охлаждаться водой:

    19:44

    Apple выпустила Xserve с процессорами Nehalem :

    18:47

    Floston: новый кулер для процессоров Intel Core i7:

    17:37

    Графика: WildBit Viewer v.5.4 Beta 4.0:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.1.1:

    16:05

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.33:

    15:40

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.0.4:

    15:15

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.13:

    14:50

    Мультимедиа: Konvertor v.3.71:

    14:25

    Редакторы: KompoZer v.0.8a2:

    14:00

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.04.01:

    13:35

    Утилиты: Autoruns v.9.41:

    13:10

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.36:

    12:45

    Редакторы: AkelPad v.4.2.1:

    12:20

    Дебютировала 3D-карта Zotac GeForce GTX275 с кулером Arctic Cooling Accelero Xtreme:

    12:12

    Архиваторы: PeaZip v.2.6 Beta:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (06.04.2009):

    11:30

    Galaxy подготовила GTX 275 OC Edition с улучшенной схемой питания:

    11:20

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:05

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.21 Build 217:

    10:40

    Исследователи скрестили медь и алмазы, чтобы повысить эффективность радиаторов :

    10:25

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.2.0.0 Build 0404:

    10:15

    Выпуск Radeon HD 4890 X2 пока не значится в планах AMD:

    09:55

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:25

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    09:05

    Специалисты Axiomtek создали полноценный компьютер размерами 130 х 95 x 47 мм:

    08:55

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.182.46 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 апреля):

    08:00

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